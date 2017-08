Sunweb verlängert mit Fröhlinger

National Rugby League Cowboys -

Das in Deutschland lizenzierte Profi-Radsportteam Sunweb setzt auch in Zukunft auf die Dienste von Johannes Fröhlinger. Der Vertrag mit dem 32-Jährigen, der derzeit die Vuelta in Spanien absolviert, wurde um zwei weitere Jahre bis Ende 2019 verlängert.

Fröhlinger startet seit 2011 für das Team Sunweb und dessen jeweilige Vorgängermannschaften.

"Es ist eines der besten Teams der Welt, in dem ich mich sehr heimisch fühle", sagte der gebürtige Gerolsteiner. Sunweb-Trainer Marc Reef ergänzte: "Johannes ist bei uns zu einer Führungspersönlichkeit gereift. Er wird unseren jungen Fahrern mit seiner Erfahrung helfen."