Sagan baut Gesamtführung aus

Peter Sagan vom deutschen Team Bora-hansgrohe hat die Gesamtführung bei der Polen-Rundfahrt ausgebaut. Der Slowake fuhr beim Sprintsieg des niederländischen Sky-Fahrers Danny van Poppel auf der hügeligen fünften Etappe nach Rzeszów im Karpatenvorland auf Platz drei und sicherte sich vier Bonussekunden.

Damit führt Sagan, der nach seinem unrühmlichen Aus bei der Tour de France nun zum Auftakt in Polen am Samstag triumphiert hatte, mit 14 Sekunden Vorsprung vor dem Belgier Dylan Teuns (BMC) und 20 Sekunden vor seinem polnischen Teamkollegen Rafal Majka.

Die sechste und damit vorletzte Etappe führt die Fahrer am Freitag über 189 ebenfalls hügelige Kilometer vom Salzbergwerk Wieliczka in den Wintersportort Zakopane in Kleinpolen.