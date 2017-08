Trentin gewinnt "Hochsicherheits-Etappe"

New Haven Open Women Single Live WTA Connecticut: Tag 3 New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Tag 4 Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Main Fight PK National Rugby League Broncos -

Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen hat der italienische Radprofi Matteo Trentin nahe des katalanischen Anschlagortes Cambrils die vierte Etappe der Vuelta a Espana gewonnen. Der 28 Jahre alte Quick-Step-Profi setzte sich nach 193 km in Tarragona im Massensprint vor dem Spanier Juan José Lobato (LottoNL-Jumbo) und dem Belgier Tom van Asbroeck (Cannondale-Drapac) durch.

Als bester Deutscher kam Michael Schwarzmann (Kempten/Bora-hansgrohe) auf den zwölften Platz. Klassiker-Spezialist John Degenkolb (Gera/Trek-Segafredo), der mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, konnte nicht um den Sieg mitsprinten.

In Cambrils, nur 16 km Luftlinie von der Provinzhauptstadt Tarragona entfernt, war am Freitag ein Auto mit Attentätern in eine Menschengruppe gefahren, dabei starb eine Frau. Die fünf Attentäter wurden von der Polizei erschossen.

Christoph Froome behauptete die Gesamtführung

Die Führung im Gesamtklassement behauptete am Dienstag der britische Tour-Sieger Christopher Froome (Sky), der das Rote Trikot am Tag zuvor auf der ersten Bergetappe übernommen hatte. Froome, der nach drei zweiten Plätzen um seinen ersten Sieg bei der Spanien-Rundfahrt kämpft, führt weiter mit zwei Sekunden Vorsprung auf den Spanier David de la Cruz (Quick-Step).

Die fünfte Etappe bietet am am Mittwoch durchaus Chancen für Attacken auf das Rote Trikot. Auf den 175,7 km von Benicassim nach Alcossebre stehen drei Anstiege der zweiten und zwei der dritten Kategorie an, die letzten 3,4 km ins Ziel geht es nur bergauf.