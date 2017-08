Beinbruch bei Junggesellenabschied

Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 3 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 4 Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 1 National Rugby League Broncos -

Der walisische Radprofi Luke Rowe vom Team Sky fällt nach einem kuriosen Unfall lange aus.

Der 27 Jahre alte Helfer von Tour-de-France-Sieger Chris Froome war beim Junggesellenabschied seines Bruders während einer Wildwasser-Rafting-Tour in flaches Wasser gesprungen und hatte sich Knochenbrüche am rechten Schien- und Wadenbein zugezogen. Das teilte Sky am Mittwoch mit.

"Es war ein großer Schock. Ich weiß, dass ich lange brauchen werde, um mich zu erholen", wurde der Sportler zitiert. Nach seiner Operation erholt er sich in seiner Heimat in Cardiff.