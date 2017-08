Vuelta für Degenkolb beendet

New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Tag 4 Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Main Fight PK National Rugby League Broncos -

Eels Champions Hockey League Jönköping -

Adler Mannheim New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale Winston-Salem Open Men Single ATP Winston-Salem: Viertelfinale Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Undercard PK Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Tag 1 Champions Hockey League Grizzlys Wolfsburg -

Banska Bystrica Champions Hockey League Red Bull München -

Krakau New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 1 Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Weigh-in New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 2 Winston-Salem Open Men Single ATP Winston-Salem: Halbfinale National Rugby League Storm -

Rabbitohs Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Tag 2 New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Finale Winston-Salem Open Men Single ATP Winston-Salem: Finale Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Undercard + Main Fight Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Halbfinale & Finale Champions Hockey League Adler Mannheim -

Trinec Champions Hockey League Krakau -

Red Bull München National Rugby League Storm -

Raiders Premiership Saracens -

Northampton Premiership Wasps -

Sale Premiership Leicester -

Bath

John Degenkolb ist vorzeitig aus der 72. Vuelta ausgestiegen. Der zehnmalige Etappensieger der Spanien-Rundfahrt laboriert an einer Bronchitis und ging zur fünften Etappe am Mittwoch über 175,7 km von Benicassim nach Alcossebre nicht mehr an den Start.

"Ich war zuvor nie gezwungen, die Teilnahme an einer Grand Tour vorzeitig zu beenden, ich bin daher extrem enttäuscht. Ich war in guter Form und hatte die Beine, aber ich kann nicht frei atmen", sagte der 28-Jährige vom Team Trek-Segafredo, der seit zwei Tagen mit den Beschwerden zu kämpfen hat.

Degenkolb hatte in Spanien mindestens einen Etappensieg angepeilt, zudem war er als Helfer des mit Magenproblemen ebenfalls angeschlagenen zweimaligen Tour-Siegers Alberto Contador (Spanien) eingeplant. Contador bestreitet in seiner Heimat das letzte Rennen seiner Karriere.

Degenkolb will sich nach der Heimreise zunächst auskurieren, anschließend beginnt die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften in Bergen/Norwegen. Im Straßenrennen (24. September) ist er als Kapitän des deutschen Teams eingeplant.