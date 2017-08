BinckBank Tour: Theuns gewinnt vierte Etappe

Rogers Cup Women Single Live WTA Toronto: Tag 4 Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 1 National Rugby League Broncos -

Weltmeister Peter Sagan vom deutschen Team Bora-hansgrohe hat seinen 100. Sieg als Rad-Profi knapp verpasst. Auf der vierten Etappe der BinckBank Tour in den Niederlanden und Belgien setzte sich der belgische Lokalmatador Edward Theuns (Trek-Segafredo) im Massensprint durch, Sagan wurde Vierter.

Platz zwei holte sich dessen Landsmann Marko Kump (Emirates), Dritter wurde der Belgier Tim Merlier (Vérandes Willems-Crelan). Die Gesamtführung verteidigte der Schweizer Stefan Küng (BMC).

Bester Deutscher auf der erneut regennassen Straße war der Bocholter Phil Bauhaus (Sunweb) auf Platz neun. Drei Kilometer vor dem Ziel gehörte auch André Greipel (Lotto Soudal) zur Spitzengruppe, konnte im Sprint jedoch erneut nicht mithalten. "Ich habe meine Instinkte auf dem Rad komplett verloren", sagte der Rostocker gegenüber der belgischen Zeitung Het Nieuwsblad zu seinen durchwachsenen Leistungen der letzten Wochen.

Am Freitag startet die Etappe in Sittard-Geleen, wo sie nach hügeligen 167 km auch endet. Die im Vorjahr noch als Eneco-Tour bekannte Rundfahrt endet nach sieben Etappen am Sonntag im belgischen Geraardsbergen, dessen "Mauer" als Schlüsselstelle der traditionellen Flandern-Rundfahrt bekannt ist.