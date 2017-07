Ullrich: "Die schwarze Zeit ist vorbei"

World Matchplay Mi 20:00 World Matchplay: Tag 5 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs World Matchplay Do 20:00 World Matchplay: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 WTA Nanchang: Viertelfinale Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinale National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos BB&T Atlanta Open Men Single Fr 18:00 ATP Atlanta: Viertelfinale World Matchplay Fr 20:00 World Matchplay: Viertelfinals National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 WTA Nanchang: Halbfinale World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Halbfinals BB&T Atlanta Open Men Single Sa 21:00 ATP Atlanta: Halbfinale National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale World Matchplay So 20:00 World Matchplay: Finale BB&T Atlanta Open Men Single So 23:00 ATP Atlanta: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bank of the West Classic Women Single Mo 19:00 WTA Stanford: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single Di 19:50 WTA Washington: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Citi Open Women Single Mi 19:50 WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Do 12:30 ATP Kitzbühel: Viertelfinale Citi Open Women Single Do 19:50 WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 WTA Stanford: Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Dragons -

Rabbitohs Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single Fr 20:00 WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single Sa 22:00 WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single So 23:00 WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 WTA Stanford: Finale

Deutschlands einziger Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich glaubt an den sauberen Radsport. "Die schwarze Zeit des Radsports ist vorbei. Ich hoffe, dass die Fahrer von heute aus unseren Fehlern gelernt haben", sagte der 43-Jährige der Sport Bild: "Ich will daran glauben und gehe von der Unschuld der Fahrer aus."



Ullrich, Tour-Sieger von 1997, erzielte seine Erfolge in einer Zeit, in der Doping im Peloton weit verbreitet war. 2006 wurde er kurz vor dem Start der Tour de France wegen seiner Verwicklung in die weitreichende Fuentes-Affäre suspendiert, im Februar 2007 beendete er seine Karriere. Kritiker stört an Ullrich vor allem die von ihm selbst bis heute nur unzureichend aufgearbeitete Vergangenheit.

Die am vergangenen Sonntag zu Ende gegangene 104. Frankreich-Rundfahrt verfolgte er in Korschenbroich (2. Etappe) an der Strecke, auch in der Folge blieb Ullrich interessiert. "Ich habe so viel Tour geguckt wie seit Jahren nicht mehr. Ich war richtig begeistert", sagte Ullrich.

Ein Sonderlob erhielt Sprinter Marcel Kittel, der fünf Etappen gewann. "Wahnsinn, was er geleistet hat. Für den deutschen Radsport ist er ein Glücksfall, auch wenn er leider für ein belgisches und nicht für ein deutsches Team fährt."

Ein deutscher Anwärter auf das Gelbe Trikot ist laut Ullrich vorerst nicht in Sicht: "Die Tour de France gibt es seit 1903. Und ich bin der einzige deutsche Sieger. Das zeigt, wie schwer das ist. Ich war, wie man so schön sagt, ein Jahrhunderttalent." Aber auch darüber hinaus müsse viel zusammenpassen. "Leider sehe ich derzeit keinen, der mal um den Gesamtsieg mitfahren könnte", sagte Ullrich.