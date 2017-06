Dennis gewinnt Auftaktzeitfahren

Samstag, 10.06.2017

Dennis erreichte bei der Schweizer Landesrundfahrt das noch nie erreichte Stundenmittel von 56,16 km/h.

Bester der sechs Deutschen war Nikias Arndt (Buchholz/Sunweb) auf dem 28. Rang (+22,0 Sekunden). Giro-d'Italia-Sieger Tom Dumoulin aus den Niederlanden (Sunweb) wurde Fünfter mit neun Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Die Tour de Suisse ist neben dem Critérium du Dauphiné einer der wichtigsten Härtetests für die Tour de France (1. bis 23. Juli), die in diesem Jahr in Düsseldorf startet. Die zweite Etappe der Tour de Suisse mit Start und Ziel ebenfalls in Cham verläuft am Sonntag über 172,7 km.

News zum Radsport