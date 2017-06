Degenkolb bei Sagans Sprintsieg chancenlos

Mittwoch, 14.06.2017

Sagan setzte sich am Mittwoch vor dem Schweizer Michael Albasini (Orica-Scott) durch und bescherte seinem deutschen Rennstall den ersten Sieg bei der laufenden Schweiz-Rundfahrt. Am Montag hatte Sagan auf der dritten Etappe noch knapp gegen den Australier Michael Matthews (Sunweb) verloren.

Das Trikot des Gesamtführenden trägt weiterhin der Italiener Damiano Caruso (BMC), der 16 Sekunden Vorsprung auf den Niederländer Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) hat.

Die Tour de Suisse ist neben dem Critérium du Dauphiné einer der wichtigsten Härtetests für die Tour de France (1. bis 23. Juli), die in diesem Jahr in Düsseldorf startet. Die sechste von neun Etappen endet am Donnerstag nach 166,7 km mit einer Bergankunft in La Punt.

Radsport-News