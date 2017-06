Tour-Sieger Froome verlängert bei Sky

Erlebe

Der dreimalige Gesamtsieger Christopher Froome hat einen Tag vor dem Start der 104. Tour de France in Düsseldorf seinen Vertrag beim Team Sky um drei Jahre bis 2020 verlängert. Das gab der Rennstall am Freitag bekannt. Der Brite hatte das wichtigste Radrennen der Welt 2013, 2015 und 2016 gewonnen und gilt auch in diesem Jahr als Topfavorit.

"Für mich ist das Team Sky ein Stück Heimat. Ich bin sehr glücklich, noch mindestens drei weitere Jahre dabei zu sein", sagte der 32-Jährige.

"Die Siege bei der Tour de France waren ein wichtiger Teil der Vergangenheit des Teams. Jetzt freue ich mich darauf, wichtiger Teil der Zukunft zu sein", ergänzte Froome.