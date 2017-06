Greipel verpasst Sieg nur knapp

Freitag, 16.06.2017

Marcel Kittel (Arnstadt/Quick Step-Floors) fuhr nur auf Platz 40, bleibt dank seines zweiten Platzes aus dem Prolog am Mittwoch aber weiterhin Zweiter der Gesamtwertung hinter Groenewegens Teamkollegen Primoz Roglic (Slowenien).

Die vierte Etappe führt am Samstag über 186 hügelige Kilometer von Verviers nach La Gileppe in Belgien. Die Ster ZLM Tour dient Greipel und Kittel als Härtetest für die in knapp zwei Wochen in Düsseldorf beginnende 104. Tour de France (1. bis 23. Juli).

