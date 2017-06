Dauphine: Buchmann erneut stark am Berg

Sonntag, 11.06.2017

Der 24-Jährige vom Team Bora-hansgrohe wurde auf dem 115 Kilometer langen und mit vier schweren Anstiegen gespickten Teilstück von der Olympiastadt Albertville auf das Plateau de Solaison Vierter und verbesserte sich im Gesamtklassement auf Platz sieben.

"Das war heute eine unglaubliche Etappe. Das ist mit Abstand mein größter Erfolg, ich bin nun bei den Allerbesten angekommen. Einfach unbeschreiblich", sagte Buchmann nach dem Rennen.

Der Etappensieg ging an den Dänen Jakob Fuglsang (Astana), der BMC-Fahrer Richie Porte (Australien) damit auch den Gesamtsieg entriss. Titelverteidiger Christopher Froome (Großbritannien/Sky) wurde nach Problemen am Schlussanstieg mit 1:36 Minuten Rückstand auf Fuglsang nur Achter und fiel in der Gesamtwertung auf Rang vier zurück.

Buchmann verteidigte das weiße Trikot

"Es ist noch ein langer Weg bis zur Tour, aber ich bin sehr glücklich mit meiner Form. Ich bilde mit Fabio (Aru/Italien) ein gutes Duo für die Tour. Wir teilen uns die Führung und haben ein gutes Team", sagte Fuglsang.

Buchmann, deutscher Meister 2015, zeigte auch am achten Tag eine herausragende Vorstellung am Berg und verteidigte das Weiße Trikot des besten Jungprofis. Für die am 1. Juli in Düsseldorf beginnende Frankreich-Rundfahrt ist Buchmann allerdings nicht als Kapitän, sondern als Helfer für den Polen Rafal Majka vorgesehen. Allrounder Alejandro Valverde (Spanien/Movistar) beendete die Rundfahrt auf Rang neun, der zweimalige Tour-de-France-Sieger Alberto Contador (Spanien/Trek-Segafredo) fiel sogar auf Platz elf zurück.

