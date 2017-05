Doping: Italiener positiv getestet

Donnerstag, 04.05.2017

"Wir sind total schockiert", teilte das Team am Donnerstag in einem Statement mit. "Wir haben beide sofort suspendiert. Wir werden nun die Ergebnisse der weiteren Tests abwarten", hieß es weiter.

Beide Fahrer nehmen somit nicht an der Italien-Rundfahrt teil, die am Freitag in Alghero auf Sardinien beginnt.

Der 30-jährige Pirazzi hatte beim Giro 2013 das Bergtrikot gewonnen und 2014 eine Etappe für sich entschieden. Zudem droht dem Rennstall nach dem Reglement der UCI nun eine Suspendierung von 15 bis 45 Tagen, da es zwei positive Befunde binnen zwölf Monaten gegeben hat.

Die Proben waren bei Trainingskontrollen am 25. und 26. April genommen worden. Die Fahrer können nun die Öffnung der B-Probe beantragen, bleiben bis zur Klärung des Sachverhaltes aber vorläufig gesperrt.

Alle Radsport-News im Überblick