Gorka Izagirre gewinnt achte Etappe

Samstag, 13.05.2017

Das Rosa Trikot des Gesamtführenden verteidigte der Luxemburger Bob Jungels erfolgreich, die Favoriten um Titelverteidiger Vincenzo Nibali (Italien/Bahrain-Merida) und Nairo Quintana (Kolumbien/Movistar) kamen ohne Zeitverlust mit Jungels ins Ziel.

Auf dem Monte Sant'Angelo, als Berg der 2. Kategorie die härteste Prüfung des Tages, hatte der spanische Routinier Luis León Sánchez (Astana) als Solist vorne gelegen, der frühere Paris-Nizza-Sieger wurde aber wenig später von einer größeren Verfolgergruppe geschluckt. Danach begann eine turbulente Schlussphase, in der Izagirre letztlich auch von einem Sturz seines Rivalen Valerio Conti (Italien/UAE Team Emirates) kurz vor dem Ziel profitierte.

Am Sonntag dürfte die zweite Bergankunft des Jubiläums-Giro das Gesamtklassement durcheinanderwirbeln. Der Anstieg zum Ziel am Berg Blockhaus auf 1665 m Höhe in den Abruzzen weist Passagen mit bis zu 14 Prozent Steigung auf - Nibali und Quintana könnten schon einen Teil ihrer Karten auf den Tisch legen müssen. Am Montag folgt der zweite Ruhetag.

Alle Mehrsport-News im Überblick