Radsport: Thomas verlässt Giro

Freitag, 19.05.2017

"Ich leide seit meinem Sturz am Sonntag. Ich hatte ein Problem mit meiner Schulter, das ist okay. Aber mein Knie wird jeden Tag schlimmer", sagte Thomas.

Der Sky-Kapitän war auf dem neunten Teilstück kurz vor dem Etappenfinale hoch zur Bergankunft am Blockhaus wegen eines am Straßenrand stehenden Polizeimotorrades gestürzt und hatte sich dabei die Schulter ausgerenkt. Thomas wird sich nun auf die in Düsseldorf beginnende Tour de France (1. bis 23. Juli) vorbereiten, bei der er Christopher Froome zum vierten Gesamtsieg verhelfen will.

