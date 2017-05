Tour de France-Start 2019 in Brüssel

Dienstag, 30.05.2017

In zwei Jahren jährt sich der erste von fünf Gesamtsiegen von Merckx (71) bei der Großen Schleife zum 50. Mal. Der "Kannibale" war zudem 1970, 1971, 1972 und 1974 bei der Tour nicht zu schlagen.

Brüssel war 1958 schon einmal Ausrichter des Grand Départ. In diesem Jahr startet die Tour am 1. Juli mit einem Prolog in Düsseldorf, 2018 richtet die westfranzösische Vendée-Region den Start aus.

Alles zum Radsport