Welte holt für den BDR die vierte Medaille

Samstag, 15.04.2017

Miriam Welte hat dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bei der Bahnrad-WM in Hongkong die vierte Medaille beschert. Im nicht-olympischen 500-m-Zeitfahren sicherte sich die Weltmeisterin von 2014 in 33,382 Sekunden Silber hinter der Russin Darja Schmeljowa (32,282). Bronze ging an deren Landsfrau und Titelverteidigerin Anastassija Woinowa (33,454), Pauline Grabosch (Erfurt) wurde als zweite deutsche Finalistin in 33,855 Sekunden gute Fünfte.

"Ich habe schon geträumt, nochmal Weltmeisterin zu werden, weil meine Form echt gut ist. Wenn ich hier Zweite werde, bin ich ein bisschen traurig. Aber ich freue mich auch, ich bin Vize-Weltmeisterin. Das ist cool", sagte Welte. Grabosch war zufrieden: "Ich freue mich, dass ich als zweite Deutsche unter den Top Fünf bin."

Für Welte, die zum sechsten Mal in Folge im Zeitfahren das WM-Treppchen erreichte, ist es bereits die zweite Medaille bei den Titelkämpfen in Fernost. Am Mittwoch hatte die 30-Jährige aus Kaiserslautern an der Seite von Kristina Vogel Bronze im Teamsprint gewonnen.

Alle Radsport-News im Überblick