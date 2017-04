Fabian Aru verpasst Giro d'Italia

Dienstag, 11.04.2017

Die Blessur resultierte aus einem Sturz, während seiner Vorbereitung in der Sierra Nevada. Eine Fraktur wurde zwar nicht diagnostiziert, aber eine Schleimbeutelentzündung macht es ihm nicht möglich zu fahren.

"Ich bin sehr enttäuscht. Ich habe davon geträumt in Sardinien zu starten", sagte der Profi von Team Astana.

Der Giro d'Italia startet am 5. Mai und endet am 21. Mai in Mailand.

Alle Radsport-News im Überblick