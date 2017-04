Buchmann: Knapp hinter dem Etappensieger

Donnerstag, 06.04.2017

De la Cruz und der frühere Skispringer Roglic haben in der Gesamtwertung drei Sekunden Vorsprung auf eine Gruppe von 20 Fahrern. Unter ihnen auch Buchmann, der sich in der Gesamtwertung vom 25. auf den 22. Rang verbesserte.

Die 5. Etappe der 59. Baskenland-Rundfahrt führt am Freitag über 139,8 km und sechs Bergwertungen von Bilbao nach Eibar. Das Rennen endet am Samstag mit einem Einzelzeitfahren in Eibar. Andreas Klöden (2000, 2011) ist bislang der einzige deutsche Gewinner der "Itzulia".