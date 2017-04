Bahnrad-WM: Enttäuschender BDR-Auftakt

Mittwoch, 12.04.2017

Vogel (Erfurt) und Welte (Kaiserslautern) erwischten ebenfalls keinen optimalen Tag, aber zumindest reichte es noch zur Medaille. Nach dem souveränen Sprint auf Rang drei im "kleinen" Finale gegen China war bei den Olympiasiegerinnen von 2012 allerdings kein Jubel zu erkennen, auch die Miene von Bundestrainer Detlef Uibel blieb eher unterkühlt. "Wir haben nochmal gekämpft, aber es bleibt ein tränendes Auge dabei, es tut schon weh", sagte Welte.

Vor allem, weil die Qualifikation im Teamsprint noch berechtigte Hoffnung gemacht auf den vierten WM-Titel des Duos. Vogel/Welte fuhren eine klare Bestzeit (32,356 Sekunden) und auch wesentlicher schneller als der spätere Sieger Russland (32,520) im Finale. Die Teilnahme am Rennen um Gold verhinderte jedoch in der ersten Runde eine um mehr als drei Zehntelsekunden schwächere Zeit. "Wenn man gedanklich die Hand an Gold hat, dann überwiegt erstmal die Traurigkeit", sagte Vogel.

Für einen echten Tiefpunkt in der so erfolgreichen deutschen Sprinterhistorie sorgte aber das Teamsprint-Trio der Männer. Auch wenn es im Vorfeld gerade bei Anfahrer Robert Förstemann (Gera) gesundheitliche Probleme gab und Keirin-Weltmeister Joachim Eilers gar auf den Start im Teamsprint verzichten musste, Rang zwölf war ein indiskutables Ergebnis.

Bundestrainer "sehr skeptisch"

Bundestrainer Uibel hatte bereits eine Vorahnung. "Ich bin momentan sehr, sehr skeptisch", hatte er dem SID vor allem in Bezug auf die Verfassung Förstemanns gesagt. Die Leistung des 31-Jährigen war dann auch enttäuschend inklusive eines dicken Patzers beim Wechsel. Für Max Niederlag (Chemnitz) und Eric Engler (Cottbus) auf Position zwei und drei war die Hypothek viel zu groß. "Der Fehler beim Wechsel ist tragisch. Das war nicht mehr aufzuholen", sagte Niederlag.

Am Ende stand eine desaströse Zeit von 44,708 Sekunden, die fast drei Sekunden über dem deutschen Weltrekord lag. Förstemann saß nach seinem Fauxpas eine gefühlte Ewigkeit vollkommen konsterniert auf einem Stuhl im Innenraum des Holzovals. Letztmals war ein BDR-Trio 2012 ohne WM-Medaille geblieben, damals aber wegen einer Disqualifikation.

Auch der deutsche Bahnrad-Vierer, in Rio noch Olympia-Fünfter, erlebte mit Platz zwölf einen Misserfolg, der allerdings war mehr oder weniger einkalkuliert. "Es war klar, dass es nicht zu Riesenschritten reichen würde. Deshalb ist keine Enttäuschung da", sagte Bundestrainer Sven Meyer gelassen nach einer Zeit von 4:03,328 Minuten, die knapp vier Sekunden über dem deutschen Rekord lag.

Der Fokus gilt schon jetzt der Vorbereitung für Olympia in Tokio. "2020 im Sommer sollen alle auf ihrem Höhepunkt sein", betonte Meyer.

Alle News zum Radsport