Greipel bei Bouhanni-Sieg abgeschlagen

Donnerstag, 23.03.2017

Bester Deutscher war Lennard Kämna (Wedel/Team Sunweb) auf Platz 65. Sprintstar André Greipel (Rostock/Lotto-Soudal) hatte frühzeitig abreißen lassen und belegte Rang 92.

Das Weiße Trikot des Gesamtführenden verteidigte Tejay van Garderen (USA) vom Team BMC Racing erfolgreich mit 41 Sekunden Vorsprung auf Peking-Olympiasieger und Teamkollege Samuel Sanchez (Spanien).

Tour-Sieger Chris Froome (Großbritannien/Sky) ist mit 49 Sekunden Rückstand Fünfter. Bester Deutscher in der Gesamtwertung ist Maximilian Schachmann (Berlin) vom Team Quick-Step Floors mit 26:32 Minuten Rückstand auf Platz 101.

Die fünfte Etappe der 97. Auflage der Katalonien-Rundfahrt, die am Sonntag in Barcelona endet, führt am Freitag über 182,0 km von Valls nach Lo Port/Tortosa und ist mit einem Schlussanstieg über fast 1000 Höhenmeter etwas für Kletterer.

