Siege für Degenkolb und Martin - Eklat um Kittel

Donnerstag, 02.02.2017

Der 28 Jahre alte Kittel vom Team Quick-Step Floors musste während des Rennens in Dubai wegen einer Platzwunde am linken Auge versorgt werden und sagte später, dass der ukrainische Astana-Fahrer Andrej Griwko ihm einen Schlag mit dem Ellbogen verpasst habe. Er forderte nach dem Rennen, bei dem er auf Rang elf fuhr, die Disqualifikation des Ukrainers und eine sechsmonatige Sperre.

"Ich werde keine Entschuldigung dafür annehmen. Das hat nichts mit Radsport zu tun. Was Griwko getan hat, ist eine Schande für unseren wundervollen Sport", schrieb Kittel am Nachmittag auf Twitter mit einem Foto von seinem blutenden Gesicht. Zuvor war Griwko von den verbleibenden zwei Etappen in Dubai ausgeschlossen worden. Trotz des Vorfalls behielt Kittel, der die ersten beiden Teilstücke am Dienstag und Mittwoch für sich entschieden hatte, das Blaue Trikot.

Er führt das Klassement zehn Sekunden vor John Degenkolb aus Gera an, der dank seines ersten Sieges für sein neues Team Trek-Segafredo am Donnerstag von Platz zwölf auf drei kletterte. "Ich bin sprachlos und einfach nur glücklich. Heute gibt es Champagner!", sagte Klassiker-Spezialist Degenkolb. Der Niederländer Dylan Groenewegen (Team LottoNL-Jumbo) liegt acht Sekunden hinter Titelverteidiger Kittel auf dem zweiten Rang.

Auch Martin gewann auf der zweiten Etappe der Valencia-Rundfahrt, die nicht zum Kalender der World-Tour gehört, das erste Rennen für seinen neuen Arbeitgeber. Der 31-Jährige hatte sich in der letzten Abfahrt aus einer Ausreißergruppe gelöst. "Ich hatte mir einen Plan zurecht gelegt und der ist voll aufgegangen", sagte Martin: "Mein großes Ziel sind in diesem Jahr die Frühjahrsklassiker. Da ist dieser Sieg sehr gut für die Moral."

