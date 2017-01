Havik/Stroetinga gewinnen in Berlin

Mittwoch, 25.01.2017

"Es ist etwas Besonderes für mich, in Berlin zu gewinnen. Mein Onkel Danny Stam war hier in der Vergangenheit auch schon erfolgreich und so freut es mich, auch hier gewonnen zu haben", sagte Havik. Stroetinga ergänzte: "Wir hatten eine Runde Vorsprung, aber es war schwer, sie zu verteidigen."

Im Champions Sprint entschied Maximilian Levy (Cottbus) das Rennen für sich. Er hatte in den letzten Tagen schon einen Vorsprung auf Robert Förstemann (Greiz) aufgebaut, den er auch im Finale wahrte. Neun Punkte trennten die beiden Deutschen zum Schluss. Dritter wurde Keirin-Europameister Thomas Babek (Tschechien).

