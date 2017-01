Team Sunweb ohne deutsches Zugpferd

Donnerstag, 05.01.2017

Zu den weiteren Stars zählen Zeitfahr-Spezialist Tom Dumoulin (Niederlande) und die französische Rundfahrt-Hoffnung Warren Barguil, prominentester deutscher Fahrer ist Tour-Etappensieger Simon Geschke (Berlin).

Dass es dem Team Sunweb aufgrund einer stark niederländisch geprägten Struktur trotz der Lizenz an einer deutschen Identität fehlt, wies Teamchef Iwan Spekenbrink zurück. "Wir müssen bei der Zusammenstellung eine rein sportliche Wahl treffen, um als Mannschaft den größten Erfolg zu haben. Es ist einfach, einem berühmten Fahrer viel Geld zu zahlen, nur damit man ihn in der Mannschaft hat. Aber welches Vermächtnis bleibt davon erhalten? Keines", sagte Spekenbrink, für dessen Team bis zum Jahr 2015 auch Top-Sprinter Marcel Kittel fuhr.

Insgesamt sechs deutsche Fahrer treten 2017 für Sunweb in die Pedale. Neben Geschke sind dies Nikias Arndt, Phil Bauhaus, Johannes Fröhlinger, Max Walscheid und Top-Talent Lennard Kämna. Zudem baut Spekenbrink auf eine von deutschen Fahrern geprägte Nachwuchsmannschaft. "Wir möchten in eine Struktur investieren. Das Ergebnis sieht man vielleicht in drei, vier Jahren. Dann wollen wir die besten deutschen Talente zusammenbringen", sagte der Niederländer.

