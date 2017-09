Vielseitigkeitsreiter Debost tödlich verunglückt

World Championship Boxing Jorge Linares vs Luke Campbell Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 1 KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Finale Premiership Exeter -

Der französische Vielseitigkeitsreiter Maxime Debost ist beim Geländeritt im Rahmen einer Ein-Sterne-Prüfung in Chateaubriant am Samstag tödlich verunglückt. Der 29-Jährige und sein Pferd Qurt de Montplaisir überschlugen sich am elften Hindernis, der umgehend herbeigeeilte Notarzt konnte das Leben des Reiters nicht mehr retten.

"Maxime war ein erfahrener Reiter, er nahm seit zwölf Jahren an internationalen Turnieren teil", sagte Sabrina Ibanez, Generalsekretärin des Weltverbandes FEI: "Sein Tod ist uns Verpflichtung, im Bemühen um bestmögliche Sicherheit in unserem Sport niemals nachzulassen."

Debost war mit der französischen Dressurreiterin Marie Gouëllo verheiratet, zusammen hatten sie den Sohn Raphael. Debosts Paradepferd Qurt de Montplaisir blieb bei dem fatalen Unfall in Chateaubriant unverletzt.