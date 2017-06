Alle Infos zur Riders Tour 2017

Erlebe

Die Riders Tour gehört zu den bedeutendsten Reitturnieren Deutschlands und der Welt. Hier gibt es alle Informationen zur Saison 2017 - inklusive Termine, Austragungsorte, Regeln, TV-Übertragungen, Livestreams und aktuellem Zwischenstand.

Was ist die Riders Tour?

Die Riders Tour ist die einzige Springsportserie in Deutschland auf internationalem Niveau. Die Teilnehmer kommen dabei zum Großteil aus dem deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz), werden aber durch sonstige europäische Top-Athleten ergänzt.

Veranstaltet wird die Serie von der Deutschen Kreditbank, die der "DKB Riders Tour" auch den offiziellen Namen gibt und entsprechend als Titelsponsor fungiert.

Es werden sechs Wertungsprüfungen als CSI (Concours de Saut International) 3* und 4* ausgetragen. Letztere gilt als zweitschwerste Turnierkategorie im Springreiten.

Wann und wo findet die Riders Tour 2017 statt?

Die Saison läuft vom 26. April bis zum 12. November 2017 und macht dabei in sechs deutschen Städten Halt. Der Saisonauftakt fand in Hagen am Teutoburger Wald statt, anschließend ging es nach Hamburg und Wiesbaden. Später folgt je ein Event in Münster und Paderborn. Zum Finale gastieren die Reiter in München.

Termine im Überblick:

Ort Turniername Datum Hagen a. T.W. Horses & Dreams 26. April - 01. Mai 2017 Hamburg Deutsches Spring- und Dressurderby 24. - 28. Mai 2017 Wiesbaden Internationales Pfingstturnier 2. - 6. Juni 2017 Münster Turnier der Sieger 10. - 13. August 2017 Paderborn Paderborn Challenge 7. - 10. September 2017 München Munich Indoors 9. - 12. November 2017

Regeln der Riders Tour: Teilnehmer und Wertung

Vor der eigentlichen Wertung findet zunächst ein Qualifikationsturnier statt. An diesem dürfen die 25 besten Reiter der FEI-Weltranligste im Springreiten, die besten drei Reiter der Vorjahres-Riders-Tour sowie die besten fünf Reiter der aktuellen Riders Tour.

An der Wertungsprüfung dürfen die 25 besten Reiter der Weltrangliste, die besten drei Reiter der Vorjahres-Riders-Tour sowie die besten fünf Reiter der aktuellen Riders Tour teilnehmen.

Bis auf das Deutsche Springderby in Hamburg werden alle Turniere mit zwei unterschiedlichen Umläufen veranstaltet. Für den zweiten Durchgang qualifiziert sich das beste Viertel des ersten. Strafpunkte, die ein Reiter im ersten Umlauf erhalten haben könnte, werden nicht in den zweiten übertragen. Dadurch gleicht die Entscheidung einer Springprüfung mit Siegerrunde.

In die Gesamtwertung fließen vier Ergebnisse pro Reiter ein. Darüber hinaus ist ein Start beim Munich Indoors, dem Saisonfinale in München, verpflichtend, um gewertet zu werden.

Haben zwei oder mehr Reiter am Ende der Serie gleich viele Punkte auf ihrem Konto, gewinnt derjenige, der die meisten Siege eingefahren hat. Herrscht auch dann Gleichstand, zählen die meisten zweiten Plätze usw.

Punktevergabe bei der Riders Tour: Wer bekommt wie viele Zähler?

Platz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Gibt es eine Teamwertung bei der Riders Tour 2017?

In dieser Saison gibt es keine Teamwertung, die Reiter werden also lediglich einzeln bewertet. Eine Teamwertung gab es von 2002 bis 2006, diese wurde im Rahmen der Qualifikationsprüfung ausgetragen.

Gesamtwertung: Zwischenstand bei der Riders Tour 2017

Platzierung Reiter Hagen Hamburg Wiesbaden Münster Paderborn München Punkte 1 Markus Beerbaum (GER) 15 - 9 offen offen offen 24 2 Emanuele Gaudino (ITA) 20 - 2 offen offen offen 22 3 Pato Muente (SLO) - 20 - offen offen offen 20 4 Holger Wulschner (GER) - - 20 offen offen offen 20 5 Janne Friederike Meyer (GER) 2 10 6 offen offen offen 18

Sieger der Riders Tour im Überblick:

Jahr Sieger Teamsieger 2001 Ludger Beerbaum (GER) - 2002 Ludger Beerbaum (GER) Audi quattro Team 2003 Ludger Beerbaum (GER) Audi quattro Team 2004 Meredith Michaels-Beerbaum (GER) Audi quattro Team 2005 Meredith Michaels-Beerbaum (GER) Moneymaxx Equestrian Team 2006 Thomas Frühmann (AUT) Sprehe Feinkost Team 2007 Meredith Michaels-Beerbaum (GER) - 2008 Carsten-Otto Nagel (GER) - 2009 Ludger Beerbaum (GER) - 2010 Denis Lynch (IRE) - 2011 Ludger Beerbaum (GER) - 2012 Luciana Diniz (POR) - 2013 Carsten-Otto Nagel (GER) - 2014 Holger Wulschner (GER) - 2015 Janne Friederike Meyer (GER) - 2016 Marcus Ehning (GER) -

Wo kann ich die Riders Tour 2017 im TV und im Livestream sehen?

Das Turnier in Hamburg war live im ZDF zu sehen. Das Internationale Pfingstturnier übertrug der Hessische Rundfunk.

Im Internet kann man alle restlichen Veranstaltungen im Livestream sehen. Hierfür zeigt sich clipmyhorse.tv zuständig. Auf der offiziellen Turnier-Website sind zusätzlich Highlights und weitere Berichterstattungen zu sehen.