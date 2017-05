Siegreicher Abschied für Ausnahmepferd Casall

Samstag, 27.05.2017

Der 18 Jahre alte Hengst behielt in einer spannenden Entscheidung im Zusammenspiel mit dem Skandinavier die Ruhe und trug seinen Reiter zu einer Siegprämie von stolzen 99.000 Euro. Insgesamt war der Große Preis von Hamburg mit 300.000 Euro dotiert.

Am Ende lag der Europameister von 2011 mehr als zwei Sekunden vor dem ebenfalls fehlerfreien Niederländer Harrie Smolders mit Don, Rang drei sicherte sich Christian Ahlmann aus Marl mit Epleaser, eine knappe halbe Sekunde langsamer als Smolders.

Der 54 Jahre alte Bengtsson war von diesem Schlussakkord überwältigt. "Ich habe jede Runde mit diesem Pferd genossen und den allerletzten Auftritt natürlich ganz besonders. Das ist ein großartiger gemeinsamer Moment für uns beide", sagte der in Itzehoe lebende Routinier.

Zweites mal offiziell sanktioniert

Keine Chancen auf eine Wiederholung seines Vorjahressiegers hatte Olympiasieger Ludger Beerbaum. Der Altmeister aus Riesenbeck leistete sich mit Chiara als letzter Reiter im Normalparcours gleich zwei Abwürfe und musste unter 23 Startern mit dem 15. Platz zufrieden sein.

Zum zweiten Mal war die Global Champions Leaue Bestandteil des Derby-Meetings, erstmals offiziell sanktioniert vom Reit-Weltverband FEI. Der Sieg in diesem Mannschafts-Wettbewerb ging an Miami Glory vor Chantilly Pegasus und Dona Fursan Qatar, alle drei Teams ohne deutsche Reiter. Dieses nicht unumstrittene Format wird schon am letzten Juli-Wochenende in Berlin erneut ausgetragen.

Bereits am Mittag hatte Emile Faurie seine Favoritenstellung für das deutsche Dressur-Derby am Sonntag (11.00 Uhr) untermauert. Der Brite setzte sich im Grand Prix Special mit Lollipop deutlich vor Hartwig Burfeind aus Sandbostel mit Fine Spirit und der Hagenerin Bianca Kasselmann mit Delatio durch.

Alle Mehrsport-News