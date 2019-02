Rallye Schweden 2019: Die 1. Etappe heute live auf DAZN im Livestream

Heute startet die 1. Etappe der Rallye Schweden 2019. Die 77. Auflage dieses erstklassigen Motorsport-Events wird auf DAZN im Livestream ausgestrahlt. SPOX liefert euch alle wichtigen Informationen zum Rennen.

Die Rallye Schweden 2019 beginnt heute, am 14. Februar, um ca. 20 Uhr mit der 1. Etappe auf der Pferderennbahn von Karlstad. 1,9 Kilometer misst die Strecke zum Auftakt des Wettbewerbs. Am Sonntag, den 17. Februar, endet die Rallye in Torsby mit der sogenannten Power-Stage.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In den folgenden drei Tagen warten insgesamt 18 Wertungsprüfungen auf die Fahrer, welche im Laufe dieser Zeit knapp 320 Kilometer zurücklegen müssen. Das erste Event der World Rally Championship 2019 in Monte Carlo gewann der amtierende Weltmeister Sebastien Ogier aus Frankreich.

World Rally Championship 2019: Die Fahrer im Überblick

Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4 Hyundai Thierry Neuville (Belgien) Andreas Mikkelsen (Norwegen) Dani Sordo (Spanien) Sebastien Loeb (Frankreich) Toyota Ott Tänak (Estland) Jari-Matti Latvala (Finnland) Kris Meeke (Großbritannien) - Citroen Sebastien Ogier (Frankreich) Esapekka Lappi (Finnland) - - M-Sport Ford) Teemu Suninen (Finnland) Elfyn Evans (Großbritannien) Pontus Tidemand (Schweden) -

Rallye Schweden 2019 heute live auf DAZN im Livestream

Die World Rally Championship 2019 gibt es exklusiv auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst überträgt alle Rennen der WRC live und in voller Länge in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Abgesehen vom Motorsport hat DAZN allerdings auch jede Menge Fußball im Programm. Die UEFA Champions League, Europa League, Ligue 1, Serie A, Primera Division sowie Partien aus der Premier League warten auf euch.

Des Weiteren kommt ihr auch als US-Sport-Fan auf eure Kosten und könnt Matches aus der NFL, NBA, NHL und MLB live am Bildschirm verfolgen. Zudem gibt es noch Darts, UFC, Boxen, Tennis und jede Menge anderer Events.

All das kostet euch lediglich 9,99 Euro im Monat und die ersten 30 Tage könnt ihr das Angebot sogar komplett kostenlos testen.

WRC 2019: Die Termine nach der Rallye Schweden