World Rally Championship 2019 - Rally Monte Carlo: 1. Etappe heute im Livestream

Am heutigen Donnerstag, den 24. Januar, startet die World Rally Championship (WRC) in Monte Carlo. Alles was ihr über die 1. Etappe des WRC-Wettbewerbs wissen müsst und wo ihr die höchstrangige von der FIA ausgetragene Serie des Rallyesports im Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Der Auftakt der World Rally Championship steht im Zeichen der beiden Ausnahmefahrer Sebastian Olgier (Citroen) und Sebastien Loeb (Hyundai). Während der Franzose Olgier die vergangenen sechs Weltmeisterschaften gewinnen konnte (2012-2018), schnappte sich sein Landsmann Loeb von 2004 bis 2012 alle neun Titel.

Die Rallye-Weltmeisterschaft geht knapp über das gesamte Jahr. Nach 13 Rennwochenenden beginnt das finale Event am 14. November in Australien.

WRC: Monte Carlo, 1. Etappe live auf DAZN

Die Rallye Monte Carlo: Ein Klassiker des Motorsports

Die Rallye Monte Carlo gilt als schwierigste Rallye des Jahres. Die Rennen verlaufen über mehrere Gebirgspässe und werden stark vom Wetter beeinflusst. Unter anderem wird bei einer Wertungsprüfung der Col de Turini überquert. Hierzu müssen zahlreiche Haarnadelkurven passiert werden, was sich bei oftmals winterlichem Bedingungen als höchst kompliziert erweist. Seit 1973 ist die Rallye Monte Carlo Bestandteil der Rallye-WM und seit 2012 nach kurzzeitiger Pause wieder im Programm.

WRC: Olgier vs. Loeb im Vergleich in Monte Carlo

Sebastien Loeb: Sieben Siege (2003, '04, '05, '07, '08, '12, '13)

Sieben Siege (2003, '04, '05, '07, '08, '12, '13) Sebastien Olgier: Sechs Siege (2009, 14, 15, 16, '17, '18)

World Rally Championship: Die Fahrer

Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4 Hyundai Thierry Neuville (Belgien) Andreas Mikkelsen (Norwegen) Dani Sordo (Spanien) Sebastien Loeb (Frankreich) Toyota Ott Tänak (Estland) Jari-Matti Latvala (Finnland) Kris Meeke (Großbritannien) - Citroen Sebastien Ogier (Frankreich) Esapekka Lappi (Finnland) - - M-Sport Ford) Teemu Suninen (Finnland) Elfyn Evans (Großbritannien) Pontus Tidemand (Schweden) -

WRC 2019: Die Termine