Ex-Weltmeister Sebastian Loeb Gaststarter bei Rallye Mexiko

Der Altmeister ist zurück - zumindest als Gaststarter: Bei der am Donnerstag beginnenden Rallye Mexiko feiert der neunmalige Weltmeister Sebastien Loeb im Citroen sein Comeback in der WRC. Für den 44-Jährigen ist der dritte WM-Lauf der Saison (bis Sonntag) der erste Auftritt in der Serie seit seinem Gastspiel bei der Rallye Monte Carlo 2015.

"Ich habe kein konkretes Ziel", sagte Loeb der französischen Nachrichtenagentur AFP: "Mir geht es vor allem darum, Spaß zu haben. Natürlich bin ich aber auch neugierig, wo wir stehen und ob wir immer noch oben mitmischen können."

Von 2004 bis zu seinem Rücktritt am Ende der Saison 2012 hatte Loeb die Rallye-WM nach Belieben dominiert. Dabei stehen für ihn auch sechs Gesamtsiege in Mexiko zwischen 2006 und 2012 zu Buche - 2009 fehlte das Event im Kalender.

Loeb auch auf Korsika und in Katalonien dabei

Die 22 Wertungsprüfungen umfassende Rallye Mexiko soll nicht Loebs einziger WRC-Auftritt in diesem Jahr bleiben: Der Elsässer hat auch seinen Start bei der Rallye Korsika im April sowie bei der Rallye Katalonien Ende Oktober zugesagt.

Loebs Thronerbe, Landsmann Sebastien Ogier, sucht in diesem Jahr noch ein wenig nach seiner Form. Der Weltmeister der vergangenen fünf Jahre liegt in der WM-Wertung mit seinem Ford Fiesta derzeit zehn Punkte hinter Spitzenreiter Thierry Neuville (Belgien/Hyundai i20) und belegt Rang zwei.

Die Rallye Mexiko wartet mit einigen Schwierigkeiten auf. Am Freitag bewegen sich die Boliden in einer Höhe bis zu 2700 m über dem Meeresspiegel, auch Temperaturen jenseits der 30 Grad können Mensch und Material ans Limit bringen.