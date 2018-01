Stephane Peterhansel meldet sich bei Rallye Dakar zurück - Neunte Etappe abgesagt

NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers NCAA Division I Kansas @ West Virginia Champions Hockey League Trinec -

Stephane Peterhansel (Frankreich/Peugeot) hat sich einen Tag nach seinem folgenschweren Zusammenstoß bei der Rallye Dakar zurückgemeldet, aber weiterhin nur noch wenige Chancen auf den Sieg.

Der Rekordsieger gewann am Sonntag die achte Etappe über 498 Wertungskilometer und kam nach 5:15:18 Stunden ins Ziel in Tupiza/Bolivien.

Tageszweiter wurde Cyril Despres (Frankreich/Peugeot/0:49 Minuten) vor dem zweimaligen Gesamtsieger Nasser Al-Attiyah (Katar/Toyota/2:12 Minuten zurück). Fünfter wurde der Spanier Carlos Sainz (Peugeot/7:04), der seine Führung in der Gesamtwertung erfolgreich verteidigte. Sainz führt dort mit über einer Stunde Vorsprung vor Al-Attiyah (1:06:37 Stunden), Peterhansel ist mit einem Rückstand von 1:13:42 Stunden Dritter.

Der deutsche Beifahrer Dirk von Zitzewitz (Karlshof/Toyota) mit seinem Piloten Giniel de Villiers (Südafrika) wurde mit 23:19 Minuten Rückstand Neunter. In der Gesamtwertung belegt das Sieger-Duo von 2009 den fünften Rang (1:37:09).

Rallye Dakar: Neunte Etappe wegen Schlechtwetters abgesagt

Am Samstag war Peterhansel bei einem Überholvorgang mit einem Stein zusammengestoßen und hatte fast zwei Stunden auf Sainz verloren.

In der Motorrad-Konkurrenz führt in der Gesamtwertung weiterhin der französische Yamaha-Pilot Adrien van Beveren. Die Etappe am Sonntag gewann sein Landsmann Antoine Meo (KTM).

Unterdessen sagten die Veranstalter die neunte Etappe am Montag wegen des schlechten Wetters ab. Die Etappe hätte zwischen Tupiza und Salta/Argentinien stattfinden sollen.