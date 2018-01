Rallye Monte Carlo: Sebastien Ogier geht als Führender ins Wochenende

Unibet Masters The Masters: Tag 1 NBA 76ers @ Spurs World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 2 Unibet Masters The Masters: Tag 2 NBA Thunder @ Pistons NCAA Division I Kentucky @ West Virginia NHL All-Star Skills Competition World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 3 Liga ACB Real Madrid -

Bilbao Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 1 BSL Banvit -

Fenerbahce Liga ACB Estudiantes -

Saski-Baskonia Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 2 NHL All-Star Game NBA Bucks @ Bulls NCAA Division I Kansas @ Kansas State NBA Celtics @ Nuggets St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 2 Basketball Champions League Juventus -

Oldenburg Basketball Champions League Besiktas -

Bonn NBA Nuggets @ Spurs St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 3 Basketball Champions League Gaziantep -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Venedig NBA Knicks @ Celtics Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Tag 4 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Dublin NHL Maple Leafs @ Rangers NBA Rockets @ Spurs Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 1 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 1 Davis Cup Men National_team Davis Cup: Tag 1 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Viertelfinale NBA Heat @ 76ers Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 2 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Halbfinale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 2 Davis Cup Men National_team Davis Cup: Tag 2 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Halbfinale Six Nations Wales -

Schottland Six Nations Frankreich -

Irland NBA Bulls @ Clippers Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 3 NHL Blackhawks @ Flames Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Finale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 3 Davis Cup Men National_team Davis Cup: Tag 3 BSL Fenerbahce -

Anadolu Efes St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg – Finale Six Nations Italien -

England Liga ACB Saski Baskonia -

Barcelona NHL Senators @ Canadiens NBA Lakers @ Thunder NBA Jazz @ Pelicans NCAA Division I West Virginia @ Oklahoma Basketball Champions League AEK -

Bayreuth Basketball Champions League Ludwigsburg -

Orlandina Basketball Champions League Bonn -

Avellino Basketball Champions League EWE Baskets -

Hapoel Holon NBA Timberwolves @ Cavaliers Premier League Darts Premier League: Cardiff NHL Flames @ Devils

Weltmeister Sebastien Ogier greift zum Auftakt der neuen Saison gleich nach seinem nächsten Sieg bei der Rallye Monte Carlo. Der Franzose vom Team M-Sport führt in seinem Ford Fiesta nach acht von 17 Wertungsprüfungen am Freitagabend vor Toyota-Pilot Ott Tänak aus Estland, knapp 15 Sekunden trennen die beiden Titelkandidaten. Der Spanier Dani Sordo im Hyundai hat als Dritter schon rund eine Minute Rückstand auf die Spitze.

Ogier hätte sogar eine deutlich höhere Führung mit ins Wochenende nehmen können, doch auf der siebten Prüfung ließ er Zeit liegen. Bei starkem Regen verlor der 34-Jährige die Kontrolle und landete in einem Graben, konnte die Fahrt aber recht zügig fortsetzen.

"Das war schwierig heute, ohne den Dreher hätte ich vielleicht schon eine Minute Vorsprung", sagte Ogier: "Aber ich muss glücklich sein, überhaupt noch zu führen."

Ogier peilt in dieser Saison seinen sechsten WM-Titel in Serie an. In den Jahren 2013 bis 2016 stand er mit VW ganz oben, nach seinem Wechsel zu M-Sport wurde er auch 2017 mit dem kleineren Privatteam gleich Weltmeister. Der Auftakt in Monte Carlo lag ihm meist besonders gut. Seit 2014 gewann Ogier jede Ausgabe der Rallye rund um seinen Geburtsort Gap.

Das Duell mit Tänak hat nun eine besondere Note. Im vergangenen Jahr waren die beiden Teamkollegen bei M-Sport, der Este stand dabei klar in Ogiers Schatten. Im Toyota Yaris will er den Serienchampion nun stürzen.

Die erste WM-Station läuft noch bis Sonntag, die Saison umfasst auch in diesem Jahr 13 Läufe in Europa, Australien und Südamerika. Die ADAC Rallye Deutschland steigt vom 16. bis 19. August im Saarland.