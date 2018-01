Rallye Dakar: Peterhansel gewinnt zweite Etappe in Folge - Walkner übernimmt Gesamtführung

Basketball Champions League Bayreuth -

Stephane Peterhansel (Peugeot) hat den zweiten Etappensieg in Serie bei der Rallye Dakar gefeiert, aber weiterhin nur geringe Chancen auf seinen 14. Gesamtsieg. Der Rekordsieger aus Frankreich gewann am Dienstag die zehnte Etappe über 373 Wertungskilometer und kam nach 4:43:46 Stunden ins Ziel in Belen/Argentinien.

Zweiter wurde der deutsche Beifahrer Dirk von Zitzewitz (Karlshof/Toyota) mit seinem Piloten Giniel de Villiers (Südafrika). Das Sieger-Duo von 2009 hatte einen Rückstand von 8:46 Minuten und belegt den fünften Rang in der Gesamtwertung. Diese führt der Spanier Carlos Sainz (Peugeot) mit einem Vorsprung von 50:35 Minuten vor Peterhansel an. Der Katari Nasser Al-Attiyah (Toyota) ist mit einem Rückstand von 1:12:46 Stunden Dritter.

Am Samstag war Peterhansel bei einem Überholvorgang mit einem Stein zusammengestoßen und hatte daraufhin Probleme mit der Radaufhängung und den Stoßdämpfern.

Matthias Walkner profitiert vom Sturz von Adrien Van Beveren

In der Motorrad-Konkurrenz stürzte der Gesamtführende Adrien Van Beveren drei Kilometer vor dem Ziel und zog sich dabei einen Bruch des rechten Schlüsselbeins zu. Der Franzose wurde vom medizinischen Team mit dem Hubschrauber abgeholt und musste vorzeitig aus der Rallye aussteigen. Davon profitierte der Österreicher Matthias Walker, der die zehnte Etappe gewann, und die Konkurrenz mit 39:42 Minuten anführt.

Am Mittwoch führt die elfte Etappe von Belen nach Chilecito. Dabei müssen die Autos und Trucks in den Sanddünen von Fiambala, wo die Etappe für die Motorräder endet, eine 280 Kilometer lange Sonderprüfung ablegen.