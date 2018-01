Dakar: Despres übernimmt Gesamtführung, schwarzer Sonntag für X-raid

Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 2 NCAA Division I Arizona State @ Utah Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 2 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 3 NBA Cavaliers @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 3 Champions Hockey League Liberec -

Växjö Basketball Champions League Karsiyaka -

Oldenburg Basketball Champions League Neptunas -

Ludwigsburg Basketball Champions League Nymburk -

Bonn Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 4 NBA Trail Blazers @ Thunder Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 4 Basketball Champions League Bayreuth -

Olimpija Heineken Open Men Single ATP Auckland: Tag 4 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Viertelfinale NBA Thunder @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Viertelfinale NBA Celtics @ 76ers NBA Cavaliers @ Raptors Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Halbfinale -

Session 1 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Halbfinale -

Session 1 Heineken Open Men Single ATP Auckland: Viertelfinale Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Halbfinale -

Session 2 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Halbfinale -

Session 2 European Rugby Champions Cup Bath -

Scarlets Heineken Open Men Single ATP Auckland: Halbfinale NBA Warriors @ Bucks Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Finale Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Finale European Challenge Cup Bordeaux – Newport NBA Thunder @ Hornets Liga ACB Murcia -

Gran Canaria European Rugby Champions Cup Castres -

Leicester European Challenge Cup Cardiff – Toulousain Liga ACB Barcelona Lassa -

Malaga NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers Champions Hockey League Ocelari Trinec -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Ventspils Basketball Champions League Murcia -

Oldenburg NBA Pelicans @ Celtics Basketball Champions League Bayreuth -

Banvit Basketball Champions League Baskets Bonn -

Aris NBA Lakers @ Thunder NHL Golden Knights @ Lightning NBA Timberwolves @ Rockets European Challenge Cup Gloucester -

Pau NHL Montreal Canadiens @ Washington Capitals NBA Knicks @ Jazz European Rugby Champions Cup Clermont -

Ospreys NHL Dallas Stars @ Buffalo Sabres European Challenge Cup Stade Francais -

Edinburgh NBA Thunder @ Cavaliers NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes

Der fünfmalige Motorrad-Champion Cyril Despres führt nach dem Auftaktwochenende die Automobil-Wertung der 40. Rallye Dakar an. Der Franzose gewann am Sonntag die 267 km lange Wertungsprüfung der zweiten Etappe und schob sich an die Spitze des Gesamtklassements.

Despres benötigte im Peugeot 3008 DKR für den Rundkurs in den Dünen rund um Pisco in Peru 2:56:51 Stunden. Er war 48 Sekunden schneller als sein Teamkollege und Landsmann Stephane Peterhansel.

Der Rekordsieger und Titelverteidiger wurde Zweiter. Den Dreifach-Sieg der Franzosen machte der neunmalige WRC-Weltmeister Sebastien Loeb (+ 3:08 Minuten) perfekt. In der Gesamtwertung führt Despres mit 27 Sekunden Vorsprung vor Peterhansel.

Ein gutes Ergebnis erzielte der deutsche Beifahrer Dirk von Zitzewitz im Toyota. Mit seinem Piloten Giniel de Villiers wurde er Vierter (+ 7:26), in der Gesamtwertung belegt das Duo den dritten Rang (+ 5:44).

Einen schwarzen Tag erwischte dagegen das deutsche Team X-raid. US-Debütant Bryce Menzies überschlug sich im Mini JCW Buggy nach nur sechs Kilometern, bei dem Crash brach sich Beifahrer Pete Mortensen den rechten Knöchel. Zudem kollidierten der Saudi Yazeed Al-Rajhi mit Beifahrer Timo Gottschalk und Teamkollege Boris Garafulic.

Peterhansel: "Ich bin wie eine Oma gefahren"

Beide Fahrzeuge handelten sich einen enormen Zeitverlust ein. Bester Pilot der Hessen war der Argentinier Orlando Terranova als Fünfter (+ 12:53).

Peugeot meldete sich nach der Enttäuschung zum Auftakt am Samstag eindrucksvoll zurück. Selbst Peterhansel hatte auf der ersten Etappe eine Top-10-Platzierung verpasst. "Ich bin wie eine Oma gefahren", hatte er gesagt. Bei Loeb hatte der Ausfall der Bremsen einen Fehlstart verursacht. Auch Despres war nicht zufrieden gewesen.

Für den einzigen deutschen Starter in der Motorrad-Klasse war die Dakar derweil beendet, bevor sie richtig begonnen hatte. Auf dem Weg zur Wertungsprüfung der ersten Etappe war Jürgen Drössiger mit seiner KTM in einen Verkehrsunfall verwickelt.

Auf der dritten Etappe am Montag setzt sich der Tross in Richtung San Juan de Marcona in Bewegung. Vom Start in Pisco sind insgesamt 504 km zu bewältigen, 296 km gehen in die Wertung ein.