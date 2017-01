Dakar: Al-Attiyah gewinnt Auftakt

Montag, 02.01.2017

Der deutsche Co-Pilot Dirk von Zitzewitz (Karlshof/Toyota) kam an der Seite des Südafrikaners Giniel de Villiers nach 39 Wertungskilometern (454 km insgesamt) mit 41 Sekunden Rückstand auf Rang fünf. Direkt dahinter lag der neunmalige WRC-Weltmeister Sébastien Loeb (Frankreich/Peugeot) bei seiner zweiten Dakar auf Rang sechs (55 Sekunden zurück).

Eine kleine Enttäuschung erlebte Titelverteidiger und Rekordsieger Stéphane Peterhansel (Frankreich/Peugeot), der mit 1:34 Minuten Rückstand auf die Spitze als Zwölfter von 30 Startern in der Automobil-Wertung das Tagesziel erreichte.

Allerdings ist der Weg bis ins Ziel am 14. Januar in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires noch weit: In insgesamt zwölf Etappen müssen die Starter bei der diesjährigen Rallye Dakar 8823 km zurücklegen, davon gehen 4093 km in die Wertung ein.