MotoGP 2019: Wann findet das nächste Rennen statt?

Sieben Läufe wurden in der aktuellen MotoGP-Saison bereits absolviert. Das nächste Rennen der Weltmeisterschaft findet auf dem TT Circuit Assen in den Niederlanden statt. Hier bekommt ihr alle Infos rund um das nächste MotoGP-Rennen.

Der Spanier Marc Marquez hat sich im Rennen um die MotoGP-Fahrermeisterschaft von seinen Konkurrenten abgesetzt. Der Honda-Pilot wurde bei jedem der bisherigen sechs Rennen mindestens Zweiter, beendete aber den American Grand Prix nicht. Sein härtester Konkurrent, Ducati-Fahrer Dovizioso, musste hingegen beim vergangenen Grand Prix seinen ersten Ausfall der Saison hinnehmen.

MotoGP - Tourist Trophy der Niederlande: Alle Daten zur anstehenden Dutch TT

Das nächste Rennwochenende der MotoGP findet vom 28. bis 30. Juni im niederländischen Assen auf dem TT Circuit Assen statt. Die Rennstrecke ist 4,545 Kilometer lang und wurde 1955 eröffnet. Die Strecke gilt unter Fans als absoluter Kultkurs und wird international deswegen auch oft "The Cathedral" genannt.

Der Dutch TT ist das am längsten bestehende Event im MotoGP-Rennkalender. Rekordsieger im MotoGP auf dem Kultkurs ist Valentino Rossi mit zehn Siegen. Vergangenes Jahr schnappte sich allerdings der Marc Marquez den Sieg in den Niederlanden.

MotoGP 2019: Zeitplan der Dutch TT

Das Rennwochenende beginnt am Freitag mit zwei Freien Trainings. Am Samstag finden zwei weitere Trainingssessions sowie die Qualifyings statt. Am Sonntag folgt nach dem Warmup das große Rennen.

Datum Zeit Session Freitag, 28. Juni 9.55 - 10.40 Uhr 1. Training Freitag, 28. Juni 14.10 - 14.55 Uhr 2. Training Samstag, 29. Juni 9.55 - 10.40 Uhr 3. Training Samstag, 29. Juni 13.30 - 14 Uhr 4. Training Samstag, 29. Juni 14.10 - 14.25 Uhr 1. Qualifying Samstag, 29. Juni 14.35 - 14.50 Uhr 2. Qualifying Sonntag, 30. Juni 9.40 - 10 Uhr Warm Up Sonntag, 30. Juni 14 Uhr Rennen

MotoGP: Das Rennen in Assen live im TV, Livestream und Liveticker

Die MotoGP wird live auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt alle Läufe des Rennwochenendes aus den Niederlanden von Freitag bis Sonntag komplett in voller Länge. Dazu bietet euch DAZN einen kostenlosen Probemonat an. Anschließend bezahlt ihr 9,99 Euro monatlich und habt jeden Monat die Möglichkeit zu kündigen.

Aber auch ohne Abonnement könnt ihr auf dem Laufenden bleiben: SPOX liefert euch im ausführlichen Liveticker alle Neuigkeiten von der Dutch TT. Das Rennen am Sonntag wird genau wie die Qualifikationsläufe am Samstag getickert.

MotoGP-Ergebnisse: Catalan GP 2019

Beim vergangenen Rennen in Katalonien gewann Marc Marquez knapp. Der Katalane gewann nicht nur seinen Heim-GP, sondern baute auch seinen Vorsprung in der Fahrerwertung der Weltmeisterschaft aus. Sein härtester Verfolger, der Italiener Andrea Dovizioso, schied bereits nach zwei Runden aus und konnte so keine Punkte sammeln.

Platzierung Fahrer Team Zeit 1 Marc Marquez Repsol Honda Team 40:31:175 2 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT +2,660 3 Danilo Petrucci Mission Winnow Ducati +4,537 4 Alex Rins Team SUZUKI ECSTAR +6,602 5 Jack Miller Pramac Racing +6,870 6 Joan Mir Team SUZUKI ECSTAR +7,040 7 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing +16,144 8 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU +17,969 9 Tito Rabat Reale Avintia Racing +22,661 10 Johann Zarco Red Bull KTM Factory Racing +26,228

MotoGP - Saison 2019: Aktuelle Rangliste

Nach sieben der 15 Rennen hat sich Marc Marquez ein Punktepolster auf seine Verfolger erarbeiten können. Der Honda-Pilot profitierte zuletzt vom Ausfall von Dovizioso beim Catalan GP. Aber auch die Verfolger Alex Rins, Danilo Petrucci und Rossi haben noch Chancen auf den Titel. In der Teamwertung hat Ducati mittlerweile einen großen Vorsprung auf die Verfolger.

MotoGP: Fahrerwertung nach sieben Rennen

Platzierung Fahrer Punkte 1 Marc Marquez 140 2 Andrea Dovizioso 103 3 Alex Rins 101

MotoGP: Teamwertung nach sieben Rennen