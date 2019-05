MotoGP - Spanien-GP 2019: Das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem gestrigen Qualifying geht der MotoGP-Zirkus am heutigen Sonntag beim Spanien-GP in Jerez ins Rennen. Alle Infomationen zur Startaufstellung sowie zur Übertragung in TV, Stream und Ticker, bekommt ihr hier bei SPOX.

MotoGP: Wann und wo findet das Rennen statt?

Das heutige Rennen findet um 14 Uhr im spanischen Jerez statt. Das Warm Up beginnt hierbei schon um 09.40 Uhr.

MotoGP: Der Spanien-GP in TV und Livestream

Den kompletten Spanien-GP, inklusive aller Trainings und Qualifyings, könnt ihr auf DAZN mitverfolgen. Ab 10.45 Uhr startet die Übertragung aus Jerez, wobei zunächst die Rennen der Moto3 und Moto2 gezeigt werden. Um 14 Uhr geht dann die MotoGP an den Start.

Auch im Free-TV wird das Spektakel zu sehen sein. ServusTV überträgt auch hier ab 10.45 Uhr zunächst die Moto3 und Moto2, ehe ab 14 Uhr dann das Rennen der MotoGP gezeigt wird. Mobile User können außerdem auf einen Livestream zurück greifen.

MotoGP: Der Spanien-GP im Liveticker

Auch hier bei SPOX könnt ihr das Rennen live mitverfolgen. Wir stellen euch einen Liveticker zur Verfügung.

MotoGP: Die Startaufstellung beim Spanen-GP in Jerez

Platz Fahrer Motorrad Zeit 1 Fabio Quartararo Yamaha 1:36:880 2 Franco Morbidelli Yamaha 1:36:962 3 Marc Márquez Honda 1:36:970 4 Andrea Dovizioso Ducati 1:37:018 5 Maverick Viñales Yamaha 1:37:114 6 Cal Crutchlow Honda 1:37:175 7 Danilo Petrucci Ducati 1:37:209 8 Takaaki Nakagami Honda 1:37:332 9 Álex Rins Suzuki 1:37:351 10 Francesco Bagnaia Ducati 1:37:384 11 Jorge Lorenzo Honda 1:37:496 12 Joan Mir Suzuki 1:37:514 13 Valentino Rossi Yamaha 1:37:371 14 Stefan Bradl Honda 1:37:406 15 Jack Miller Ducati 1:37:605 16 Aleix Espargaró Aprillia 1:37:625 17 Pol Espargaró KTM 1:37:798 18 Johann Zarco KTM 1:37:820 19 Bradley Smith Aprillia 1:38:357 20 Esteve Rabat Ducati 1:38:403 21 Karel Abraham Ducati 1:38:447 22 Miguel Oliveira KTM 1:38:894 23 Hafizh Syahrin KTM 1:40:042 24 Andrea Iannone Aprillia 1:38:327

MotoGP - Spanien GP - Termine: Training, Qualifying, Rennen

Hier ein Überblick über alle Termine des Spanien-GP in Jerez.

Session Tag/Uhrzeit 3. Training Sa. 09:55 - 10:40 Uhr 4. Training Sa. 13:30 - 14:00 Uhr 1. Qualifying Sa. 14:10 - 14:25 Uhr 2. Qualifying Sa. 14:35 - 14:50 Uhr Warm Up So. 09:40 - 10:00 Uhr Rennen So. 14:00 - 15:00 Uhr

MotoGP - USA-GP 2019: Ergebnisse im Überblick

Der zuletzt ausgetragene Grand Prix in Austin wurde vom Spanier Alex Rins gewonnen. Er beendete das Rennen vor Valentino Rossi und dem Italiener Andrea Dovizioso.