MotoGP - Spanien GP 2019: Qualifiying und Rennen live im TV/LIVESTREAM

Der vierte Grand Prix der MotoGP-Saison 2019 steht vor der Tür. Bereits am kommenden Wochenende steigt der GP von Spanien in Jerez. SPOX versorgt euch mit den aktuellsten Informationen zum Renn-Wochenende und zeigt euch, wo ihr die Rennen live mitverfolgen könnt.

MotoGP - Spanien GP heute live im TV und LIVESTREAM

Den kompletten Grand Prix in Spanien überträgt das Streaming-Portal DAZN, welches sich um die Live-Übertragung aller Trainings, Qualifyings und Rennen kümmert. Dabei zeigt DAZN an diesem Wochenende ebenso alle anderen Rennklassen (Moto2, Moto3).

Live-Übertragungen aus der Welt des MotoGP gibt es weiterhin beim österreichischen Privatsender ServusTV geben. Allerdings berichtet der österreichische Privatsender erst ab Samstag und somit ab den Qualifiyings live aus Spanien.

Schon am Freitag um 9 Uhr geht es mit dem 1. Training der Moto3 los. Knapp eine Stunde später, ab 9.55 Uhr, gehen die MotoGP-Fahrer zum 1. Training im spanischen Jerez an den Start. Am Samstag wird das 3. und das 4. Training absolviert, welches ebenfalls in voller Länge bei DAZN zu sehen sein wird.

MotoGP 2019 - Alle Rennen im LIVETICKER

SPOX begleitet die neue MotoGP-Saison via Liveticker. Alle Rennen der MotoGP-Klasse werden von SPOX getickert, sodass ihr das komplette Renn-Geschehen auch ohne Bewegtbild verfolgen könnt.

Darüber hinaus versorgt euch SPOX regelmäßig mit den neuesten Entwicklungen aus der Welt des Motorsports. Egal ob Formel 1 oder MotoGP: hier verpasst ihr keine Motorsport-News.

Zum SPOX-Liveticker der MotoGP und des Grand Prix im spanischen Jerez kommt ihr hier.

MotoGP - Spanien GP 2019: Training, Qualifiying und Rennen

Die Neuauflage des Spanien GP findet am kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag statt. Am Freitag startet das Event mit den ersten beiden Trainingseinheiten. Einen Tag später, am Samstag, steht das dritte und vierte Training auf dem Programm. Am selben Tag gehen die MotoGP-, Moto2- und Moto3-Fahrer zum Qualifiying an den Start, ehe es am Sonntag um die Podestplätze geht.

Alle Termine des Spanien GP 2019 mit Training, Qualifiying und Rennen im Überblick (nur MotoGP):

Session Tag/Uhrzeit 1. Training Fr. 09:55 - 10:40 Uhr 2. Training Fr. 14:10 - 14:55 Uhr 3. Training Sa. 09:55 - 10:40 Uhr 4. Training Sa. 13:30 - 14:00 Uhr 1. Qualifying Sa. 14:10 - 14:25 Uhr 2. Qualifying Sa. 14:35 - 14:50 Uhr Warm Up So. 09:40 - 10:00 Uhr Rennen So. 14:00 - 15:00 Uhr

MotoGP - USA-GP 2019: Ergebnisse im Überblick

Beim vergangenen GP in Austin war der Spanier Alex Rins schneller als seine Konkurrenz und landete schließlich vor den italienischen Titelfavoriten Valentino Rossi und Andrea Dovizioso. Mit einem Rückstand von +0.462 Sekunden musste sich Rossi mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Der Weltranglisten-Erste Dovizioso kam nicht über den vierten Rang hinaus.

Die Ergebnisse vom USA GP 2019 in Austin, Texas:

Pl. Fahrer Team Zeit Rückstand 1 Alex Rins Team Suzuki MotoGP 41:45.499 2 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP 41:45.961 + 0.462 3 Jack Miller Pramac Racing 41:53.953 + 8.454 4 Andrea Dovizioso Ducati Team 41:54.919 + 9.420 5 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT 42:03.520 + 18.021 6 Danilo Petrucci Ducati Team 42:06.975 + 21.476 7 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT 42:11.610 + 26.111 8 Pol Espargaró Red Bull KTM Factory Racing 42:15.242 + 29.743 9 Francesco Bagnaia Pramac Racing 42:16.107 + 30.608 10 Takaaki Nakagami LCR Honda 42:16.510 + 31.011

MotoGP 2019: Aktuelle Rangliste nach drei Rennen

Aktuelle WM-Rangliste der MotoGP nach drei Grand Prix in der Saison 2019: