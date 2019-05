MotoGP: Qualifying zum Frankreich-GP heute live im TV, Livestream und Liveticker

An diesem Wochenende gastiert die MotoGP im französischen Le Mans auf dem Circuit Bugatti. Hier erfahrt ihr, wo ihr das heutige Qualifying live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

MotoGP: Qualifying zum Frankreich-GP heute live im TV und Livestream

Seit dieser Saison überträgt der Streaming-Dienst DAZN das komplette Wochenende über alle Sessions live und in voller Länge, so dass ihr auch keine Minute des Frankreich-GPs in Le Mans verpasst.

DAZN zeigt auch die Rallye-Weltmeisterschaft und zahlreiche andere Sportarten.

Alternativ zeigt der Fernsehsender ServusTV die MotoGP live im Free-TV. Dementsprechend könnt ihr auch alle Qualifyings von der Moto3 bis hin zur MotoGP dort live verfolgen.

Darüber hinaus bietet die MotoGP selbst einen Livestream an, der 19,99 Euro im Monat kostet und auf Englisch verfügbar ist.

MotoGP: Die Startzeiten des Frankreich-GP im Überblick

Seit dem Jahr 2000 ist die Strecke in Le Mans ein fester Bestandteil des Rennkalenders der MotoGP. Das "große" MotoGP-Rennen startet morgen um 14 Uhr, davor finden allerdings schon die Rennen der Moto3 und Moto2 statt.

Datum Uhrzeit Event Klasse Sa., 18.05.19 12.35 Uhr Qualifying Moto3 14.10 Uhr Qualifying Moto2 15.05 Uhr Qualifying MotoGP So., 19.05.19 11.00 Uhr Rennen Moto3 12.20 Uhr Rennen Moto2 14.00 Uhr Rennen MotoGP

MotoGP: Stefan Bradl überzeugte in Jerez

Stefan Bradl konnte beim ersten Saison-Einsatz vor zwei Wochen in Jerez überzeugen und landete als Zehnter deutlich vor Werksfahrer Jorge Lorenzo.

Ein Start in diesem Rennen ist leider nicht drin. Als HRC-Testfahrer darf Bradl in maximal drei Rennen als Wildcard eingesetzt werden, einmal soll er auf jeden Fall noch zum Einsatz kommen. Heute sitzt er aber als Experte bei ServusTV am Mikrofon.

MotoGP: Die Gesamtwertung nach vier Rennen

Marc Marquez befindet sich wieder in der Erfolgsspur, hat den Heim-GP in Jerez vor zwei Wochen für sich entscheiden können und führt die Gesamtwertung somit wieder mit einem Punkt Vorsprung vor Alex Rins an.

Platz Fahrer Nationalität Konstrukteur Punkte 1 Marc Marquez Spanien Honda 70 2 Ale Rins Spanien Suzuki 69 3 Andrea Dovizioso Italien Ducati 67 4 Valentino Rossi Italien Yamaha 61 5 Danilo Petrucci Italien Ducati 41 6 Maverick Vinales Spanien Yamaha 30 7 Jack Miller Australien Ducati 29 8 Takaaki Nakagami Japan Honda 29 9 Cal Crutchlow Großbritannien Honda 27 10 Franco Morbidelli Italien Yamaha 25

MotoGP: Der restliche Rennkalender

Insgesamt stehen 19 Rennen in diesem Jahr auf dem Programm, in sieben Wochen gastiert die Motorrad-Welt in Deutschland.