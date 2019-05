MotoGP - Frankreich-GP: Das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag steigt in der Moto-GP das Rennen in Frankreich auf dem Circuit Bugatti. Wo ihr das Spektakel in Le Mans heute live auf im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

MotoGP - Frankreich-GP: Das Rennen heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte der MotoGP gesichert und zeigt alle Sessions des jeweiligen Rennwochenendes live und in voller Länge. Der Frankreich-GP in Le Mans ist somit ebenfalls im Programm von DAZN.



Ein Abonnement kostet nach Ablauf des kostenlosen Probemonats lediglich 9,99 Euro monatlich. Neben der MotoGP zeigt DAZN die Rallye-Weltmeisterschaft, Handball, jede Menge Fußball, Boxen, Tennis, NBA, NHL und die NFL.

Zudem zeigt der Fernsehsender ServusTV die MotoGP live im Free-TV. Der österreichische TV-Sender hat dementsprechend alle Rennen und Qualifyings von der Moto3 bis zur MotoGP im Programm.

Alternativ bietet die MotoGP einen eigenen Livestream an. Das Abo kostet 19,99 Euro im Monat und ist auf Englisch verfügbar.

MotoGP: Wann startet das Rennen des Frankreich-GP?

Die Strecke in Le Mans ist bereits seit dem Jahr 2000 ein fester Bestandtteil der MotoGP. Bevor es zum Hauptrennen um 14 Uhr kommt, finden die Entscheidungen in der Moto 3 und Moto 2 bereits früher statt.

Datum Uhrzeit Event Klasse So., 19.05.19 11.00 Uhr Rennen Moto3 12.20 Uhr Rennen Moto2 14.00 Uhr Rennen MotoGP

MotoGP - Frankreich-GP: Der Stand nach dem Qualifying

Marc Marquez konnte sich im Qualifying am vergangenen Samstag die Pole-Position sichern. Danilo Petrucci und Jack Miller befinden sich in Lauerstellung auf Rang zwei und drei.

Petrucci feierte somit sein bestes Quali-Ergebnis dieser Saison. Bisher kam der Ducati-Fahrer im Qualifying nie über Rang sieben hinaus. "Mein Ziel war es, es hier in die ersten zwei Startreihen zu schaffen. Das ist uns gelungen", freute sich Petrucci.

Top 10 der Startaufstellung:

Platz Fahrer Nation Team Zeit 1 Marquez Spanien Honda 1:40.952 2 Petrucci Italien Ducati 1:41.312 3 Miller Australien Ducati 1.41.366 4 Dovizioso Italien Ducati 1.41.552 5 Rossi Italien Yamaha 1:41.655 6 Morbidelli Italien Yamaha 1:41.681 7 Nakagami Japan Honda 1:42.059 8 Lorenzo Spanien Honda 1:42.067 9 Espargaro Spanien Aprilia 1:42.450 10 Quartararo Frankreich Yamaha 1:42.509

MotoGP: Gesamtwertung nach vier Rennen

Marc Marquez führt die Gesamtwertung knapp vor Ale Rins an, da Marquez am vergangenen Rennwochenende beim Heim-GP im spanischen Jerez siegte.

Platz Fahrer Nation Konstrukteur Punkte 1 Marc Marquez Spanien Honda 70 2 Ale Rins Spanien Suzuki 69 3 Andrea Dovizioso Italien Ducati 67 4 Valentino Rossi Italien Yamaha 61 5 Danilo Petrucci Italien Ducati 41 6 Maverick Vinales Spanien Yamaha 30 7 Jack Miller Australien Ducati 29 8 Takaaki Nakagami Japan Honda 29 9 Cal Crutchlow Großbritannien Honda 27 10 Franco Morbidelli Italien Yamaha 25

MotoGP: Der restliche Rennkalender

Nach dem Frankreich-GP gastiert die Moto-GP in Italien. Nach Deutschland geht es im Juli.