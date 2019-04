MotoGP – USA-GP heute live: Das Qualifying im TV, LIVESTREAM, LIVETICKER

In der MotoGP steht heute Abend das 1. und 2. Qualifying beim American GP in Austin, Texas an. Alles was ihr bezüglich TV-Übertragung, Livestream und Liveticker zum heutigen Qualifying wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Nach den ersten beiden Rennen der neuen MotoGP-Saison bleiben die Namen der Favoriten auf den WM-Titel unverändert. Seine Rolle als Titelkandidat hat der amtierende Weltmeister Marc Marquez in Argentinien und in Katar bestätigt.

Nach 25 Runden des ersten Saison-Rennens in Argentinien landete Marquez gleich auf Platz Eins. Im zweiten Rennen beim GP von Katar war sein Konkurrent und Vizeweltmeister aus Italien, Andrea Dovizioso, nach 22 Runden schneller.

MotoGP live: Heute im TV und im LIVESTREAM

Seit gestern geht es in Austin, Texas beim Grand Prix von Amerika wieder heiß her. Während am gestrigen Freitag die beiden ersten Trainings stattfanden, steht heute Abend das Qualifying auf dem Programm.

Der Streaming-Anbieter DAZN ist auch heute wieder mit von der Partie. Mit Beginn um 19.35 Uhr zeigt DAZN alle Qualifyings der MotoGP, Moto2 und Moto3 im Livestream.

Die Fahrer der Moto3 starten zuerst, danach folgt das MotoGP-Qualifying und zu guter Letzt das Moto2-Qualifying.

Hier ein kurzer Überblick aller Live-Qualifyings auf DAZN:

Uhrzeit Rennklasse Ereignis Live-Übertragung 19.35 Uhr Moto3 Qualifying DAZN 21.10 Uhr MotoGP Qualifying DAZN 22.05 Uhr Moto2 Qualifying DAZN

Aber auch im Free-TV werden die Qualifyings der MotoGP, Moto2 und Moto3 übertragen. Der österreichische Privatsender Servus TV zeigt die Qualifyings aller drei Rennklassen live und in voller Länge. Servus TV ist sowohl in Deutschland als auch in Österreich empfangbar. Neben der Live-Übertragung im TV seht ihr die Rennen ebenso im Livestream von Servus TV.

Die dritte Live-Option bietet der kostenpflichtige Livestream auf motogp.com. Pro Saison ist der VideoPass für 139,99€ erhältlich, pro Monat für 19,99€. Eine Einmal-Buchung des USA-GP kostet 9,99€.

MotoGP heute im LIVETICKER

Jedoch sind die Live-Übertragungen der MotoGP im TV und im Stream nicht alternativlos. SPOX kümmert sich, wie gewohnt, um den Liveticker zu allen MotoGP-Rennen.

Bevor das Rennen am Sonntag beginnt, ist das 1. und 2. Qualifying-Rennen heute im SPOX-Liveticker verfügbar.

USA-GP: Rennen der MotoGP, Moto2, Moto3

Nachdem die ersten beiden Trainings in allen Rennklassen bereits am Freitag absolviert wurden, steht das 3. Freie Training der MotoGP, Moto2 und Moto3 noch aus. Danach geht es mit den Qualifyings los.

So sieht der Zeitplan am heutigen Samstag beim Grand Prix von Amerika aus (MotoGP, Moto2, Moto3):

Uhrzeit Rennklasse Ereignis 16.00 Uhr Moto3 3. Training 16.55 Uhr MotoGP 3. Training 17.55 Uhr Moto2 3. Training 19.35 Uhr Moto3 Qualifying 21.10 Uhr MotoGP Qualifying 22.05 Uhr Moto2 Qualifying

MotoGP - Grand Prix von Amerika: Circuit of the Americas

Alle Rennen werden auf der Rennstrecke Circuit of the Americas ausgetragen, die im Jahr 2012 eröffnet wurde. Seitdem finden dort neben Motorrad-Rennen auch Formel-1-Rennen statt.

Die Strecke in Austin, Texas ist insgesamt 5,513 km lang und umfasst 20 Kurven. Fans des Rennsports vergleichen die Rennstrecke gerne mit dem Silverstone Circuit oder dem deutschen Hockenheimring.

Marc Marquez dürfte sich auf das Sonntags-Rennen besonders freuen. Immerhin stand der aktuelle Weltmeister seit 2013 immer auf dem Siegerpodest im texanische Austin.

MotoGP: Aktueller WM-Stand vor dem Rennen am Sonntag

