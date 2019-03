MotoGP-Saison 2019: Livestream, Übertragung, Rennen, Kalender

Die MotoGP geht in ihre 18. Saison. Der Auftakt steigt in Katar am 10. März, Mitte November wird beim letzten Rennen in Valencia der Weltmeister gekürt. Hier gibt es alle Informationen zur neuen Saison, zur Übertragung im TV und Livestream sowie zum Rennkalender 2019.

In 19 Rennen wird in der Saison 2019 um Punkte gefahren. Als Favorit gilt auch dieses Jahr wieder Marc Marquez, der sich zuletzt dreimal in Folge die Krone aufsetzte.

MotoGP-Saison 2019: Übertragung im TV und Livestream

Die Saison 2019 bringt eine Veränderung hinsichtlich der Übertragung mit sich. Das Sport-Streaming-Portal DAZN hat sich sowohl die Rechte an der MotoGP als auch an der Moto2 und Moto3 gesichert.

Beim Streamingdienst kann das komplette Wochenende bis auf das Samstagstraining verfolgt werden. Darüber hinaus bietet DAZN ein Highlight-Magazin zu den Rennen an.

Neben der Übertragung auf DAZN kann man die Motorrad-Königsklasse zudem auch auf dem Sender Servus TV im Free-TV sehen.

Repsol Honda mit Traum-Duo Marquez und Lorenzo

Veränderungen gibt es auch auf dem Fahrermarkt. Nach dem Abgang von Dani Pedrosa bildet Jorge Lorenzo zusammen mit Marc Marquez das neue Traum-Duo bei Repsol Honda. Beide gehen als absolute Titelfavoriten in die neue Saison.

Dennoch stehen hinter beiden noch ein paar Fragezeichen, schließlich gehen beide angeschlagen in die neue Saison. Marquez musste sich einer Schulter-OP unterziehen, nachdem er sich diese beim Jubeln ausgekugelt hatte. Lorenzos Saisonvorbereitung wurde durch einen Kahnbeinbruch erschwert. Beide sind nach eigenen Aussagen noch nicht zu 100 -Prozent fit.

MotoGP: Renn-Kalender der Saison 2019

Highlight für die deutschen Fans dürfte der Heim-Grand-Prix auf dem Sachsenring sein. Darüber hinaus macht der Motorrad-Zirkus auch in Österreich Station. Am 11. August wird in Spielberg gefahren.