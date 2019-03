MotoGP - Grand Prix von Katar: Zeitplan, Rennen, Qualifying, Übertragung im TV und Livestream

Die MotoGP startet in ihre 18. Saison. Zum Auftakt sind Marquez, Lorenzo und Co. in Katar zu Gast. Alle Informationen zum Auftaktrennen sowie zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier.

In Katar werden elf Racing-Teams am Start stehen. Insgesamt kämpfen 22 Fahrer um den WM-Titel.

MotoGP: Übertragung im TV und Livestream

Die Saison 2019 bringt eine Veränderung hinsichtlich der Übertragung mit sich. Das Sport-Streaming-Portal DAZN hat sich nämlich die Rechte an allen drei Motorrad-Klassen gesichert.

Der Streamingdienst hat das komplette Wochenende bis auf das Samstagstraining in katarischen Losail im Programm. Darüber hinaus bietet DAZN ein Highlight-Magazin zu den einzelnen Rennen an.

Neben der Übertragung auf DAZN kann man die Motorrad-Königsklasse zudem auch auf dem Sender ServusTV im Free-TV sehen.

GP von Katar: Zeitplan Rennen und Qualifying

Für die neue Saison wurde der Modus des Qualifyings bei der Moto2 und Moto3 umgestellt. Dabei näherte man sich der MotoGP an. In den beiden kleineren Klassen gibt es nun auch ein erstes und zweites Qualifying. Wer direkt für das entscheidende zweite Segment qualifiziert ist, entscheidet das 3. freie Training.

Datum Uhrzeit Ereignis Freitag, 8. März ab 11.50 Uhr 1. freies Training MotoGP, Moto2, Moto3 Freitag, 8. März ab 16.10 Uhr 2. freies Training MotoGP, Moto2, Moto3 Samstag, 9. März ab 11.25 Uhr 3. freies Training MotoGP, Moto2, Moto3 Samstag, 9. März ab 15.30 Uhr Qualifying Moto3 Samstag, 9. März ab 16.25 Uhr Qualifying Moto2 Samstag, 9. März ab 17.20 Uhr 4. freies Training MotoGP Samstag, 9. März ab 18 Uhr Qualifying MotoGP Sonntag, 10 März 15 Uhr Rennen Moto3 Sonntag, 10 März 16.20 Uhr Rennen Moto2 Sonntag, 10 März 18 Uhr Rennen MotoGP

Repsol Honda mit Traum-Duo Marquez und Lorenzo

Veränderungen gibt es auch auf dem Fahrermarkt. Nach dem Abgang von Dani Pedrosa bildet Jorge Lorenzo zusammen mit Marc Marquez das neue Traum-Duo bei Repsol Honda. Beide gehen als absolute Titelfavoriten in die neue Saison.

Dennoch stehen hinter beiden noch ein paar Fragezeichen, schließlich gehen beide angeschlagen in die neue Saison. Marquez musste sich einer Schulter-OP unterziehen, nachdem er sich diese beim Jubeln ausgekugelt hatte. Lorenzos Saisonvorbereitung wurde durch einen Kahnbeinbruch erschwert. Beide sind nach eigenen Aussagen noch nicht zu 100 Prozent fit.

MotoGP: Renn-Kalender der Saison 2019