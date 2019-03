MotoGP 2019: Der Argentinien-GP heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag findet das zweite Rennen in der diesjährigen MotoGP-Saison statt. Was ihr alles über den Argentinien-GP wissen müsst und wo ihr das Rennen im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Schafft WM-Titelverteidiger Marc Marquez die Revanche? Der Spanier musste sich beim MotoGP-Auftakt in Katar Andrea Dovizioso geschlagen geben. Allerdings: 2018 blieb Marquez in Argentinien ohne Punkte, es siegte Cal Crutchlow.

GP von Argentinien: Wann findet das Rennen statt?

Das Rennen der MotoGP beginnt heute Abend um 20 Uhr deutscher Zeit. Davor finden die Rennen zur Moto3 sowie Moto2 statt.

Uhrzeit Rennen 17 Uhr Moto3 18.20 Uhr Moto2 20 Uhr MotoGP

MotoGP heute live im TV und Livestream

Alle Rennen der MotoGP, Moto2 und Moto3 könnt ihr beim Streamingdienst DAZN verfolgen. Wenige Minuten vor Beginn der Moto3 startet die Übertragung mit folgendem Personal:

Kommentator: Eddie Mielke

Eddie Mielke Experte: Sandro Cortese

Außer den Motorrad-Rennen zeigt DAZN jede Menge Fußball. So hat der Streamingdienst unter anderem die Premier League, Ligue 1, Serie A, LaLiga, UEFA Champions League und UEFA Europa League im Programm. Dazu bietet euch DAZN andere Sportarten, wie Boxen, Tennis, Basketball oder American Football, an. Und das alles für nur 9,99 Euro im Monat.

Sichere Dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat und verfolge den Argentinien-GP umsonst!

Der Argentinien-GP heute im LIVE-TICKER

Das Rennen der MotoGP könnt ihr auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. Neben der MotoGP gibt es bei SPOX ebenfalls Liveticker zur Bundesliga, Premier League oder zur DEL.

Hier geht es zum MotoGP-Liveticker.

MotoGP: Die Startaufstellung beim Argentinien-GP

Marc Marquez konnte sich die Pole-Position schnappen. Der Sieger des ersten Rennens, Andrea Dovizioso, startet von Rang 3.

Position Fahrer Team Zeit 1 Marc Marquez Repsol Honda Team 1:38.304 2 Maverick Vinales Monster Energy Yamaha 1:38.458 3 Andrea Dovizioso Ducati Team 1:38.468 4 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha 1:38.545 5 Jack Miller Pramac Racing 1:38.886 6 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT 1:38.897 7 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT 1:38.955 8 Cal Crutchlow LCR Honda 1:39.038 9 Takaaki Nakagami LCR Honda 1:39.093 10 Danilo Petrucci Ducati Team 1:39.333

WM-Stand in der MotoGP 2019

Der Stand der MotoGP nach dem ersten Rennen: