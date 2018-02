MotoGP-Weltmeister Marc Marquez verlängert Vertrag beim Team Honda

NBA Warriors @ Knicks NBA Wizards @ Bucks Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Tag 3 NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers Premier League Darts Premier League: Exeter Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Viertelfinale UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Viertelfinale UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Edinburgh -

Munster Premiership Harlequins -

Bath Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Halbfinals NBA Raptors @ Wizards UK Open UK Open: Tag 2 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Halbfinale NHL Blues @ Stars Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Finale NCAA Division I North Carolina @ Duke NBA Celtics @ Rockets World Championship Boxing Deontay Wilder vs Luis Ortiz World Championship Boxing Sergey Kovalev vs Igor Mikhalkin Liga ACB Gran Canaria -

Valencia UK Open UK Open: Viertelfinale Premiership Wasps -

London Irish Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Finale Liga ACB Estudiantes -

Malaga UK Open UK Open: Viertelfinale NHL Predators @ Avalanche NBA Suns @ Hawks NHL Golden Knights @ Devils NBA Pistons @ Cavaliers Tie Break Tens Tie Break Tens -

New York (Frauen) Basketball Champions League PAOK -

Pinar Karsiyaka Basketball Champions League Stelmet Zielona Góra -

AS Monaco Basket NBA Rockets @ Thunder Basketball Champions League AEK -

Nymburk BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 1 Basketball Champions League Bayreuth -

Besiktas Basketball Champions League Oldenburg -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Canarias Basketball Champions League Nanterre -

Banvit NBA Rockets @ Bucks Premier League Darts Premier League: Leeds BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 2 NBA Spurs @ Warriors NBA Jazz @ Grizzlies NBA Suns @ Hornets

Der viermalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (25) fährt auch in den kommenden zwei Jahren im Werksteam des Herstellers Honda. Die Vertragsverlängerung gab das Team des spanischen Titelverteidigers am Montag bekannt.

Marquez war nach seinen Titeln in der 125er Klasse und Moto2 (2010 und 2012) in die Königsklasse des Motorradsports gewechselt und dominiert seitdem das Geschehen. Nur im Jahr 2015 musste er den Titel seinem Landsmann Jorge Lorenzo (damals Yamaha) überlassen.

"Ich bin stolz, die Rennen als ein Mitglied der Honda-Familie bestreiten zu dürfen, und ich schätze es sehr, wie sehr das Team sein Bestes gibt, mich mit allem zu unterstützen, was ich brauche", sagte Marquez. Die ersten beiden Tests für die neue Saison seien gut gelaufen, "nach der Vertragsverlängerung kann ich mich voll auf die neue Saison konzentrieren."

Das erste Rennen des Jahres findet am 18. März in Doha/Katar statt. In Deutschland wird am 15. Juli auf dem Hockenheimring gefahren. Ein deutscher Fahrer wird in dieser Saison in der MotoGP nicht am Start sein. Jonas Folger verzichtet aus gesundheitlichen Gründen auf seinen Platz im Team Tech3-Yamaha. Beim 24 Jahre alten Oberbayern war Anfang November 2017 eine Transport- und Stoffwechselstörung (Gilbert-Syndrom) diagnostiziert worden.