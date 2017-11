Viruserkrankung: MotoGP-Saison für Folger vorbei

BSL Trabzonspor -

Anadolu Efes NHL Blue Jackets @ Rangers NBA Heat @ Warriors Champions Hockey League Brynas -

Mannheim Champions Hockey League München -

Bern Basketball Champions League Bonn -

Nanterre Basketball Champions League Bayreuth -

Estudiantes NBA Bucks @ Cavaliers Basketball Champions League Monaco -

Oldenburg Basketball Champions League Ludwigsburg -

Elan Chalon NBA Timberwolves @ Warriors NBA Cavaliers @ Rockets Deutschland Cup USA -

Slowakei Deutschland Cup Deutschland -

Russland NHL Senators @ Avalanche NBA Bucks @ Spurs Fed Cup Women National_team FedCup Finale: Weißrussland -

USA -

Tag 1 SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Tag 1 Session 1 Rugby Union Internationals Schottland -

Samoa Deutschland Cup Deutschland -

Slowakei Rugby Union Internationals England -

Argentinien Rugby Union Internationals Wales -

Australien Rugby Union Internationals Irland -

Südafrika NHL Oilers @ Rangers Deutschland Cup Russland -

USA SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Tag 1 Session 2 NBA Grizzlies @ Rockets World Championship Boxing Daniel Jacobs vs Luis Arias Fed Cup Women National_team FedCup Finale: Weißrussland -

USA -

Tag 2 ACB Estudiantes -

Fuenlabrada Deutschland Cup Slowakei -

Russland SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Tag 2 Session 1 BSL Darüssafaka -

Fenerbahce Deutschland Cup USA -

Deutschland ACB Real Madrid -

Barcelona SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Tag 2 Session 2 NBA Raptors @ Celtics NHL Oilers @ Capitals SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam OF Darts -

Tag 3 NHL Stars @ Hurricanes NBA Grizzlies @ Bucks SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam OF Darts -

Tag 4 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Gaziantep Basketball Champions League Venedig -

Bayreuth NBA Spurs @ Mavericks Basketball Champions League Bonn -

Besiktas SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts -

Tag 5 Basketball Champions League Baskets Oldenburg -

Juventus NBA Cavaliers @ Hornets SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts -

Tag 6 NHL Coyotes @ Canadiens NBA Warriors @ Celtics SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Viertelfinale Premiership Gloucester -

Saracens NBA Thunder @ Spurs Rugby Union Internationals Wales -

Georgien Rugby Union Internationals England -

Australien Rugby Union Internationals Schottland -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Fidschi SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Halbfinale King Of Kings King of Kings 51 NBA Warriors @ 76ers ACB Andorra -

Malaga SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Finale -

Session 1 BSL Tofas -

Anadolu Efes Premiership Exeter -

Harlequins ACB Barcelona -

Valencia SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Finale -

Session 2 NBA Pacers @ Heat NHL Islanders @ Hurricanes

Für Jonas Folger ist die erste MotoGP-Saison wie erwartet vorzeitig vorbei. Der 24-Jährige aus Mühldorf am Inn kann wegen seiner Viruserkrankung nicht beim letzten Rennen an diesem Wochenende in Valencia/Spanien an den Start gehen.

Dies gab das Tech3-Yamaha-Team am Montag bekannt. Folger wird wie zuletzt in Malaysia vom Niederländer Michael van der Mark ersetzt.

"Jonas kann die Saison nicht mit uns beenden, weil er mit einer Krankheit kämpft. Wir alle hoffen, dass er sich schnell erholt", sagte Tech3-Teamchef Herve Poncharal.

Folger war Anfang Oktober kurz vor dem Großen Preis von Japan nach einer Empfehlung der Rennärzte wieder aus Motegi abgereist. Damals wurde befürchtet, dass der Pilot zum zweiten Mal am Epstein-Barr-Virus erkrankt ist. Eine Diagnose gibt es bis heute nicht. Der fünfmalige Grand-Prix-Sieger Folger hatte zuletzt die Rennen in Motegi/Japan, auf Phillip Island/Australien und in Sepang/Malaysia verpasst.

Bis zur Sommerpause war die Rookie-Saison für Folger ausgezeichnet verlaufen. Höhepunkt war sein zweiter Platz beim Heimrennen auf dem Sachsenring. Zu diesem Zeitpunkt war der Oberbayer, der bester Neuling des Jahres werden wollte, starker WM-Siebter.