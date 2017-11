Folger erhält Diagnose

NBA Cavaliers @ Rockets Deutschland Cup USA -

Slowakei Deutschland Cup Deutschland -

Russland NHL Senators @ Avalanche NBA Bucks @ Spurs Fed Cup Women National_team Weißrussland -

USA (Tag 1) SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Tag 1 -

Session 1 Rugby Union Internationals Schottland -

Samoa Deutschland Cup Deutschland -

Slowakei Rugby Union Internationals England -

Argentinien Rugby Union Internationals Wales -

Australien Rugby Union Internationals Irland -

Südafrika NHL Oilers @ Rangers Deutschland Cup Russland -

USA SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Tag 1 -

Session 2 NBA Grizzlies @ Rockets World Championship Boxing Daniel Jacobs vs Luis Arias Fed Cup Women National_team Weißrussland -

USA (Tag 2) ACB Estudiantes -

Fuenlabrada Deutschland Cup Slowakei -

Russland SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Tag 2 -

Session 1 BSL Darüssafaka -

Fenerbahce Deutschland Cup USA -

Deutschland ACB Real Madrid -

Barcelona SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Tag 2 -

Session 2 NBA Raptors @ Celtics NHL Oilers @ Capitals SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 3 NHL Stars @ Hurricanes NBA Grizzlies @ Bucks SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 4 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Gaziantep Basketball Champions League Venedig -

Bayreuth NBA Spurs @ Mavericks Basketball Champions League Bonn -

Besiktas SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 5 Basketball Champions League Oldenburg -

Juventus NBA Cavaliers @ Hornets SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 6 NHL Coyotes @ Canadiens NBA Warriors @ Celtics SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale Premiership Gloucester -

Saracens NBA Thunder @ Spurs Rugby Union Internationals Wales -

Georgien Rugby Union Internationals England -

Australien Rugby Union Internationals Schottland -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Fidschi Ran Fighting ranFighting Gala SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale King Of Kings King of Kings 51 NBA Warriors @ 76ers ACB Andorra -

Malaga SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Halbfinale BSL Tofas -

Anadolu Efes Premiership Exeter -

Harlequins ACB Barcelona -

Valencia SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Finale NBA Pacers @ Heat NHL Islanders @ Hurricanes NHL Blue Jackets @ Sabres NBA Wizards @ Bucks NBA Bulls @ Lakers

MotoGP-Pilot Jonas Folger kennt nach langer Ungewissheit die Ursache für seine wiederkehrenden Schwächeanfälle. Der 24-Jährige aus Mühldorf am Inn leidet unter dem Gilbert-Syndrom, einer erblich bedingten Transport- und Stoffwechselstörung. Das ist das Ergebnis der Analysen der TU München.

"Es ist eine große Erleichterung, dass wir jetzt ein klares Verständnis der Situation haben und vorankommen", sagte MotoGP-Neuling Folger, der am Wochenende beim Saisonfinale in Valencia wie schon zuvor in Japan, Australien und Malaysia wegen der Gesundheitsprobleme nicht an den Start gehen wird.

Beim Gilbert-Syndrom kann die Leber wegen einer Fehlfunktion Toxine nicht richtig verarbeiten. Folger unterzieht sich deshalb einer Entgiftung und bekommt eine Spezial-Diät. "Die letzten sechs Wochen waren sehr schwierig für mich, weil ich nicht wusste, was passiert ist oder warum mein Körper komplett kollabierte", so Folger. Symptome habe es seit 2011 gegeben. "Ich bin einfach dankbar, dass wir jetzt Antworten haben."

Außerdem wurde von Ärzten festgestellt, dass sich Folger bei seinem Sturz beim Aragonien-GP schwerer verletzt hat als bisher angenommen. Als der Oberbayer mit der Kehle gegen den Windschutz seiner Yamaha prallte, wurde ein Nerv in einem Stimmband beschädigt. Bis zur kompletten Heilung können bis zu zwei Jahre vergehen.

Folger hofft, mit dem Tech3-Team schnell in den Rennsport zurückkehren zu können. Seinen Vertrag hatte der fünfmalige Grand-Prix-Sieger im Sommer bis zum Ende der Saison 2018 verlängert.