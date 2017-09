Rossi startet bei Aragonien-GP

KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Viertelfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale National Rugby League Storm -

Broncos GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Halbfinale Supercopa Valencia -

Malaga Premiership Gloucester -

Worcester Supercopa Gran Canaria -

Real Madrid World Championship Boxing Gilberto Ramirez vs Jesse Hart Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale National Rugby League Roosters -

Cowboys World Championship Boxing Jorge Linares vs Luke Campbell Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 1 KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Finale Premiership Exeter -

Wasps Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 2 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 3 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals Pro14 Leinster -

Edinburgh Premiership Worcester -

Saracens ACB Barcelona Lassa -

Saski-Baskonia Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 Premiership Wasps -

Bath Rugby World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 1 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 4 ACB Valencia -

Obradoiro

MotoGP-Superstar Valentino Rossi hat drei Wochen nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch die Freigabe für den Start beim Großen Preis von Aragónien in Alcañiz/Spanien erhalten. "Am Nachmittag hat Valentino Rossi die Pflichtuntersuchung von Chefmediziner Clemente Millan erfolgreich bestanden. Dieser erklärte, der neunmalige Weltmeister sei fit genug um zu fahren", teilte das Yamaha-Werksteam am Donnerstag mit.

Rossi hatte sich im Anschluss an einen dreitägigen Test in Misano entschieden, am Wochenende in die Weltmeisterschaft zurückzukehren. Für die Teilnahme fehlte nur noch die Erlaubnis der Rennärzte, die nun erteilt ist.

Der 38-Jährige war am 31. August im Motocross-Training gestürzt und Stunden später in Ancona am rechten Unterschenkel operiert worden. Durch das Blitz-Comeback hat "Doctor" Rossi nur ein Rennen verpasst und darf sich weiter Hoffnungen auf seinen zehnten WM-Titel machen.

Mit 157 Punkten ist Rossi in der Königsklasse nach 13 von 18 Rennen Vierter. Der spanische Titelverteidiger Marc Márquez (Honda) und Rossis italienischer Landsmann Andrea Dovizioso (Ducati) liegen mit je 199 Zählern vorn.