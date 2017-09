Rea sorgt für ersten Titel-Hattrick

Wuhan Open Women Single Live WTA Wuhan: Finale Sauerland Boxing Nordic Fight Night -

Yigit vs. Martin China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 National Rugby League Storm -

Cowboys Lega Basket Serie A Brindisi -

Turin Premiership Wasps -

Bath World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 1 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 Champions Hockey League Wolfsburg -

Salzburg Champions Hockey League München -

Brynäs Champions Hockey League Esbjerg -

Mannheim World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 5 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 4 ACB Valencia -

Obradoiro NHL Blues @ Penguins China Open Women Single WTA Peking: Tag 6 NBA Timberwolves -

Warriors World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Viertelfinals China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale -

Session 1 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale -

Session 2 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Halbfinals Premiership Harlequins -

Sale NHL Golden Knights @ Stars China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale -

Session 1 China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale -

Session 2 Pro14 Leinster -

Munster World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Finale China Open Women Single WTA Peking: Finale Lega Basket Serie A Venedig -

Trient NBA Warriors -

Timberwolves Premiership Saracens -

Wasps ACB Teneriffa -

Valencia Champions Hockey League Brynäs -

München Champions Hockey League Mannheim -

Esbjerg Champions Hockey League Salzburg -

Wolfsburg Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Tag 4 European Challenge Cup Pau -

Gloucester Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Viertelfinale

Jonathan Rea hat als erster Superbike-Pilot zum dritten Mal nacheinander den Weltmeistertitel geholt. Der Brite machte den Triumph mit seinem Sieg beim ersten Lauf in Magny-Cours/Frankreich vorzeitig perfekt. Mit nun 456 Punkten ist der 30 Jahre alte Kawasaki-Fahrer in den ausstehenden fünf Rennen nicht mehr einzuholen.

Rea hat in diesem Jahr zwölf von 21 Läufen gewonnen. Im Klassement führt der Superbike-Dominator vor seinen britischen Landsleuten Tom Sykes (Kawasaki/327 Punkte) und Chaz Davies (Ducati/302).

Für Stefan Bradl (Zahling/Honda) ist die Saison dagegen vorzeitig beendet. Nach einer Operation am Handgelenk wird der 27-Jährige bei den ausstehenden Stationen in Jerez/Spanien und Losail/Katar nicht an den Start gehen. Der frühere Moto2-Weltmeister hatte sich am Donnerstag einem Eingriff unterzogen.

"Es ist eine sehr schwierige Zeit für mich. Ich muss dennoch positiv bleiben, denn ich muss sehen, dass sich mein Handgelenk erholt. Wir hatten in diesem Jahr kein Glück", sagte Bradl. In seiner enttäuschenden ersten Superbike-Saison holte er nur 67 Punkte.