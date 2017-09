Bradl fehlt in Magny-Cours

Wuhan Open Women Single Live WTA Wuhan: Tag 3 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinale Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinale Pro14 Leinster -

Edinburgh Premiership Worcester -

Saracens ACB Barcelona -

Saski Baskonia Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 National Rugby League Storm -

Cowboys Premiership Wasps -

Bath Rugby World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 1 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 Champions Hockey League Wolfsburg -

Salzburg Champions Hockey League München -

Brynäs World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 4 ACB Valencia -

Obradoiro NBA Timberwolves -

Warriors Pro14 Leinster -

Munster NBA Warriors -

Timberwolves Premiership Saracens -

Wasps

Der frühere Motorrad-Weltmeister Stefan Bradl fehlt wegen seiner Handgelenksverletzung an diesem Wochenende bei den beiden Rennen zur Superbike-WM in Magny-Cours/Frankreich. Der 27-Jährige wird vermutlich operiert, das Honda World Superbike Team hat den US-Amerikaner Jake Gagne als Ersatz geholt.



"Das sind sehr enttäuschende Nachrichten", sagte Bradl: "Es sieht ganz so aus, als werde ich am Donnerstag operiert. Ich komme hoffentlich bald mit besseren Neuigkeiten zurück." Der frühere Moto2-Champion hatte sich die Blessur bei einem Sturz im ersten WM-Lauf in Portimao/Portugal zugezogen.